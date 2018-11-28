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Воєнний стан: охорону аеропорту в Одесі буде посилено

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Охорона одеського залізничного вокзалу та міжнародного аеропорту "Одеса" буде посилена після введення воєнного стану. Про це повідомив голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Як залізничний вокзал, так і одеський аеропорт – це критично важливі об’єкти інфраструктури в Одеській області. Охорона їх після введення воєнного стану буде посилена як засобами Нацполіції, так додатково і Нацгвардією", – зазначив очільник ОДА.

Крім того, він повідомив, що в Одеській області є стаціонарні пости Нацполіції, які розташовані на трасах, і після введення воєнного стану заходи безпеки на них будуть посилені. Також будуть посилені заходи безпеки на блокпостах на кордонах.

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За словами голови Одеської ОДА, ніякого звуження прав або свобод громадян Одеської області відбуватися не буде.

"Жодних речей, пов’язаних з конфіскацією авто, майна громадян або іншими речами, які так чи інакше звужують права громадян, відбуватися на території Одеської області не будуть, як і в решті областей", – зазначив Степанов.

Він додав, що в області не буде введена військово-цивільна адміністрація. Не буде запроваджена і комендантська година. Голова ОДА зазначив, що не бачить підстав для обмежень на продаж алкоголю. Також, за його словами, на сьогодні немає заборони щодо проведення мітингів.

"Все, що стосується мобілізації, то у разі необхідності перш за все вона буде стосуватися тих, хто вже мають військовий досвід", – додав Степанов.

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Нагадаємо, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь – з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У Генштабі ЗСУ заявили, що загалом йдеться про 23 особи – троє поранених, які перебувають у міській лікарні імені Пирогова у місті Керчі, і ще 20, які перебувають у різних місцях, які не відомі. Частину з військових засудив підконтрольний РФ "суд" в окупованому Криму.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

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Верховна Рада 26 листопада прийняла закон про затвердження указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".

Сьогодні, 28 листопада, Президент Петро Порошенко підписав закон про запровадження воєнного стану в 10 областях України, серед яких Одеська, на 30 днів.

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