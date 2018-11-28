Воєнний стан: охорону аеропорту в Одесі буде посилено

"Як залізничний вокзал, так і одеський аеропорт – це критично важливі об’єкти інфраструктури в Одеській області. Охорона їх після введення воєнного стану буде посилена як засобами Нацполіції, так додатково і Нацгвардією", – зазначив очільник ОДА.

Крім того, він повідомив, що в Одеській області є стаціонарні пости Нацполіції, які розташовані на трасах, і після введення воєнного стану заходи безпеки на них будуть посилені. Також будуть посилені заходи безпеки на блокпостах на кордонах.

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За словами голови Одеської ОДА, ніякого звуження прав або свобод громадян Одеської області відбуватися не буде.

"Жодних речей, пов’язаних з конфіскацією авто, майна громадян або іншими речами, які так чи інакше звужують права громадян, відбуватися на території Одеської області не будуть, як і в решті областей", – зазначив Степанов.

Він додав, що в області не буде введена військово-цивільна адміністрація. Не буде запроваджена і комендантська година. Голова ОДА зазначив, що не бачить підстав для обмежень на продаж алкоголю. Також, за його словами, на сьогодні немає заборони щодо проведення мітингів.

"Все, що стосується мобілізації, то у разі необхідності перш за все вона буде стосуватися тих, хто вже мають військовий досвід", – додав Степанов.

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Нагадаємо, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь – з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У Генштабі ЗСУ заявили, що загалом йдеться про 23 особи – троє поранених, які перебувають у міській лікарні імені Пирогова у місті Керчі, і ще 20, які перебувають у різних місцях, які не відомі. Частину з військових засудив підконтрольний РФ "суд" в окупованому Криму.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

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Верховна Рада 26 листопада прийняла закон про затвердження указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".

Сьогодні, 28 листопада, Президент Петро Порошенко підписав закон про запровадження воєнного стану в 10 областях України, серед яких Одеська, на 30 днів.