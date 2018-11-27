Воєнний стан у Запорізькій області: обмеження прав введуть у разі ескалації
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Запорізькій області триває підготовка до зміцнення обороноздатності після введення в області воєнного стану. Обмеження прав громадян будуть введені у разі ескалації. Про це під час брифінгу повідомив голова Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль, передає УНН.
“Зараз йде підготовка до зміцнення обороноздатності. У разі ескалації буде наказ Президента і будуть введені обмеження”, — повідомив очільник ОДА.
За його словами, запровадження воєнного стану практично не торкнеться пересічних громадян.
Крім того, вибори в ОТГ, які були заплановані на 23 грудня, будуть перенесені.
“Чекаємо на відповідне рішення ЦВК”, — додав Бриль.
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Також він закликав не поширювати у соцмережах фото військовослужбовців та інформацію про їх переміщення.
Нагадаємо, Верховна Рада 26 листопада прийняла закон про затвердження указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”.
Згідно із документом, воєнний стан вводиться у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії. В указі Президента вказано, що воєнний стан запроваджується з 14:00 26 листопада 2018 року на 30 діб — до 14:00 26 грудня 2018 року.