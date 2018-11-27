Воєнний стан у Запорізькій області: обмеження прав введуть у разі ескалації

КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Запорізькій області триває підготовка до зміцнення обороноздатності після введення в області воєнного стану. Обмеження прав громадян будуть введені у разі ескалації. Про це під час брифінгу повідомив голова Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль, передає УНН.