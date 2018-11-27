Военное положение в Запорожской области: ограничение прав введут в случае эскалации
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Запорожской области продолжается подготовка к укреплению обороноспособности после введения в области военного положения. Ограничение прав граждан будут введены в случае эскалации. Об этом во время брифинга сообщил председатель Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль, передает УНН.
“Сейчас идет подготовка к укреплению обороноспособности. В случае эскалации будет приказ Президента и будут введены ограничения”, — сообщил глава ОГА.
По его словам, введение военного положения практически не коснется рядовых граждан.
Кроме того, выборы в ОТГ, которые были запланированы на 23 декабря, будут перенесены.
“Ждем соответствующее решение ЦИК”, — добавил Брыль.
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Также он призвал не распространять в соцсетях фото военнослужащих и информацию об их перемещения.
Напомним, Верховная Рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа Президента Украины “О введении военного положения в Украине”.
Согласно документу, военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории. В указе Президента указано, что военное положение вводится с 14:00 26 ноября 2018 на 30 суток — до 14:00 26 декабря 2018.