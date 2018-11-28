Военное положение: охрана аэропорта в Одессе будет усилена

"Как железнодорожный вокзал, так и одесский аэропорт – это критически важные объекты инфраструктуры в Одесской области. Охрана их после введения военного положения будет усилена как средствами Нацполиции, так дополнительно и Нацгвардией", – отметил глава ОГА.

Кроме того, он сообщил, что в Одесской области есть стационарные посты Нацполиции, расположенные на трассах, и после введения военного положения меры безопасности на них будут усилены. Также будут усилены меры безопасности на блокпостах на границах.

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По словам главы Одесской ОГА, никакого сужения прав или свобод граждан Одесской области происходить не будет.

"Никаких вещей, связанных с конфискацией авто, имущества граждан или другими вещами, которые так или иначе сужают права граждан, происходить на территории Одесской области не будут, как и в остальных областях", – отметил Степанов.

Он добавил, что в области не будет введена военно-гражданская администрация. Не будет введен и комендантский час. Глава ОГА отметил, что не видит оснований для ограничений на продажу алкоголя. Также, по его словам, на сегодня нет запрета на проведение митингов.

"Все, что касается мобилизации, то в случае необходимости прежде всего она будет касаться тех, кто уже имеют военный опыт", – добавил Степанов.

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Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь – из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В Генштабе ВСУ заявили, что в целом речь идет о 23 людях – трое раненых, которые находятся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20 находящихся в разных местах, которые не известны. Часть из военных осудил подконтрольный РФ "суд" в оккупированном Крыму.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

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Верховная Рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".

Сегодня, 28 ноября, Президент Петр Порошенко подписал закон о введении военного положения в 10 областях Украины, среди которых Одесская, на 30 дней.