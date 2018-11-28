Воєнний стан: як відіб'ється на ринку нерухомості

"У зв'язку з нестабільною політичною ситуацією багато інвесторів побоюються вкладати свої гроші в нерухомість. Однак саме покупка нової квартири допоможе зберегти свої заощадження, а після спаду громадського напруження - примножити капітал, вигідно продавши цю квартиру", - вважають аналітики.

Як повідомляв УНН, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" повідомив, що немає ніяких підстав вважати, що введення воєнного стану вплине на виконання компанією своїх зобов'язань перед інвесторами щодо будівництва об'єктів. Компанія працює в штатному режимі. У відділах продажів здійснюються консультації та проходить укладання договорів. Будівництво всіх об'єктів "Київміськбуду" йде за графіком.



У той же час аналітики відзначають, що грудень - час вигідних придбань на ринку нерухомості. На користь цього свідчить, то що ціна на первинному ринку нерухомості зараз все ще близька до собівартості будівництва; на ринку багато вдалих пропозицій; забудовники активно пропонують розстрочку. Крім того, кінець року зазвичай багатий передноворічним акціями, які дозволять придбати житло за більш вигідною ціною.