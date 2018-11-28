Воєнний стан: як відіб'ється на ринку нерухомості

ukru
Ексклюзив
07:02 • 6213 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 182922 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 484671 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 470087 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 455929 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 457060 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 328118 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 267799 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 523677 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 178771 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
91 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

23 березня, 23:46 • 89576 перегляди
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 79880 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

01:42 • 85493 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

03:55 • 76926 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 64927 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 6289 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 441013 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 523682 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 448494 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 398092 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 171925 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 168806 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 169244 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 163523 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 166542 перегляди
Актуальне
Воєнний стан: як відіб'ється на ринку нерухомості

Воєнний стан: як відіб'ється на ринку нерухомості

Київ • УНН

 • 11644 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Купівля нерухомості в умовах воєнного стану - вигідне вкладення. Про це йдеться в аналітичному матеріалі спеціалізованого сайту Sold, повідомляє УНН.

"У зв'язку з нестабільною політичною ситуацією багато інвесторів побоюються вкладати свої гроші в нерухомість. Однак саме покупка нової квартири допоможе зберегти свої заощадження, а після спаду громадського напруження - примножити капітал, вигідно продавши цю квартиру", - вважають аналітики.

Як повідомляв УНН, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" повідомив, що немає ніяких підстав вважати, що введення воєнного стану вплине на виконання компанією своїх зобов'язань перед інвесторами щодо будівництва об'єктів. Компанія працює в штатному режимі. У відділах продажів здійснюються консультації та проходить укладання договорів. Будівництво всіх об'єктів "Київміськбуду" йде за графіком.

У той же час аналітики відзначають, що грудень - час вигідних придбань на ринку нерухомості. На користь цього свідчить, то що ціна на первинному ринку нерухомості зараз все ще близька до собівартості будівництва; на ринку багато вдалих пропозицій; забудовники активно пропонують розстрочку. Крім того, кінець року зазвичай багатий передноворічним акціями, які дозволять придбати житло за більш вигідною ціною.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.47
Bitcoin
$87,115.80
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,056.49
Ethereum
$2,066.39