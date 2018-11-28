Военное положение: как отразится на рынке недвижимости

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104546 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 110094 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 146844 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 142226 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135339 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127746 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169566 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118054 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141622 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145401 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Военное положение: как отразится на рынке недвижимости

Военное положение: как отразится на рынке недвижимости

Киев  •  УНН

 • 11644 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Покупка недвижимости в условиях военного положения – выгодное вложение. Об этом идет речь в аналитическом материале специализированного сайта Sold, сообщает УНН.

"В связи с нестабильной политической ситуацией многие инвесторы опасаются вкладывать свои деньги в недвижимость. Однако именно покупка новой квартиры поможет сохранить свои сбережения, а после спада общественного накала – приумножить капитал, выгодно продав эту квартиру", - считают аналитики.

Как сообщал УНН, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" сообщил, что нет никаких оснований считать, что введение военного положения повлияет на выполнение компанией своих обязательств перед инвесторами по строительству объектов. Компания работает в штатном режиме. В отделах продаж осуществляются консультации и проходит заключение договоров. Строительство всех объектов "Киевгорстроя" идет по графику.

В тоже время аналитики отмечают, что декабрь – время выгодных приобретений на рынке недвижимости. В пользу этого свидетельствует, то что цена на первичном рынке недвижимости сейчас все еще близка к себестоимости строительства; на рынке много удачных предложений; застройщики активно предлагают рассрочку. Кроме того, конец года обычно богат предновогодними акциями, которые позволят приобрести жилье по более выгодной цене.

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