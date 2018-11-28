Военное положение: как отразится на рынке недвижимости

"В связи с нестабильной политической ситуацией многие инвесторы опасаются вкладывать свои деньги в недвижимость. Однако именно покупка новой квартиры поможет сохранить свои сбережения, а после спада общественного накала – приумножить капитал, выгодно продав эту квартиру", - считают аналитики.

Как сообщал УНН, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" сообщил, что нет никаких оснований считать, что введение военного положения повлияет на выполнение компанией своих обязательств перед инвесторами по строительству объектов. Компания работает в штатном режиме. В отделах продаж осуществляются консультации и проходит заключение договоров. Строительство всех объектов "Киевгорстроя" идет по графику.



В тоже время аналитики отмечают, что декабрь – время выгодных приобретений на рынке недвижимости. В пользу этого свидетельствует, то что цена на первичном рынке недвижимости сейчас все еще близка к себестоимости строительства; на рынке много удачных предложений; застройщики активно предлагают рассрочку. Кроме того, конец года обычно богат предновогодними акциями, которые позволят приобрести жилье по более выгодной цене.