Крупнейший столичный застройщик рассказал о программах лояльности для инвесторов

“„Киевгорстрой“ предлагает самые разные программы покупки жилья и коммерческой недвижимости. Конечно же, выгодней всего покупать недвижимость на начальном этапе строительства. Именно тогда цена на „квадрат“ самая маленькая, скидка — существенная, а выбор планировок — наибольший. Но если нет всей суммы, застройщик предлагает различные программы, с помощью которых можно совершить сделку. Самая распространенная практика — покупка квартиры в рассрочку. Каждый застройщик предлагает свои условия, что касается „Киевгорстрой“, начать выплачивать квартиру можно уже заплатив 30 — 50% от всей суммы. Оставшуюся часть распределяют на ежемесячные выплаты равными частями до введения дома в эксплуатацию. Однако остаток этот не фиксируется в цене, и, если в течение строительства поднимется цена на „квадрат“, то, соответственно, вырастет и общая сумма остатка. Сумма первого взноса может быть разной”, — рассказала Маркова.

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По словам директора Департамента, обычно рассрочкой предпочитают пользоваться люди, которым не хватает небольшой суммы до стопроцентной оплаты. При этом застройщик старается помочь покупателю различными скидками. При полной оплате скидка максимальная, но получить ее можно и при внесении суммы в 50%, и даже 30%.

“Скидка будет меньше, но все равно, будет”, — уточнила Маркова.

Другая распространенная практика — акции.

“Это своего рода лояльность, приуроченная к какому-то значительному событию. В этом году „Киевгорстрой“ использовал несколько акций — была новогодняя акция для ЖК „Манхеттен“ — „Четверть квартиры в подарок“, к Международному женскому дню была устроена акция „Комплимент для милых дам“, которая предполагала дополнительную скидку 2% ко всем действующим скидкам, если квартиру покупала именно женщина. Также была акция ко Дню защиты детей. Покупая квартиру именно в этот день, клиент получал дополнительную скидку, эквивалентную количеству деток в семье. Самой нашумевшей была акция 13% скидки на квартиру № 666, такая квартира есть в ЖК „Каховская“, но суеверность наших покупателей оказалась выше возможности купить квартиру со скидкой почти 200 тысяч грн. Есть у нас акции и на паркинги, и на коммерческую недвижимость. „Сделай подарок любимым“ — это была скидка на паркоместа, приуроченная ко Дню влюбленных. Все эти программы отлично работают. Люди любят акции, скидки, следят за ними, сейчас вот ждут „черной“ пятницы в надежде, что застройщик снизит цену или увеличит процент скидки на каком-то объекте”, — пояснила Маркова.

Также хорошо себя показывают и ипотечные программы. “Киевгорстрой” работает с тремя банками, это “Укргазбанк”, банк “Глобус” и “Кристалбанк”. У них разные программы, разные льготные периоды, разные сроки погашения кредитов. Покупатель взвешивает все “за” и “против”, когда решается на покупку недвижимости с помощью “длинных” денег. Банковским кредитом можно пользоваться дольше (10-20 лет), чем рассрочкой, и многие именно так решают проблему недостающей суммы.

“Важно отметить, что к каждому покупателю у нас индивидуальный подход. Менеджер найдет самый выгодный способ покупки, просчитает и предложит такой вариант, который будет посильным человеку, особенно, если это касается покупки с длительным сроком погашения. К слову, через неделю „Киевгорстрой“ приятно удивит своих покупателей новыми кредитными условиями с одним из наших банков-партнеров. Следите за нашими новостями”, — сказала Маркова.