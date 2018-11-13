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Президент "Київміськбуду" розповів, що дозволяє компанії залишатися лідером будівельної галузі

Київ • УНН

 • 10279 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Холдингова компанія "Київміськбуд" - лідер будівельної галузі України, найбільший оператор столичного ринку нерухомості. Єдина будівельна компанія, яка увійшла в ТОП-20 кращих роботодавців країни за версією видавництва "Власть Денег". Глава правління - президент ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір розповів, що сприяє збереженню провідних позицій і подальшому розвитку кампанії, пише УНН.

Президент "Київміськбуду" розповів, що дозволяє компанії залишатися лідером будівельної галузі

Ігор Кушнір зазначає, що робота кожного співробітника надзвичайно важлива, адже саме в єдності всього трудового колективу кується міць будівельного холдингу.

“Кожен на своєму місці докладає значних зусиль, щоб „Київміськбуд“ і далі залишався лідером галузі і найнадійнішим забудовником країни. А роботи у нас багато. Як і планів на майбутнє”, — розповів Кушнір.

Зараз компанія веде будівництво 20 нових житлових комплексів в різних районах столиці, з них будівництво 10 комплексів розпочато в 2018 році. Крім того, триває продаж квартир в 11 вже побудованих житлових комплексах в Києві і в селі Тарасівка Києво-Святошинського району. У цілому за 2018 рік “Київміськбуд” планує ввести в експлуатацію рекордну за останні роки кількість житла — 450 тис. кв. м, а на наступний рік готує ще більш масштабні плани. Це означає, що в компанії і далі буде зростати кількість робочих місць і підвищуватися рівень зарплат.

Давніми партнерами “Київміськбуду” з підготовки кадрів є Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну, Київське регіональне вище професійне училище будівництва і, звичайно ж, Київський національний університет будівництва і архітектури.

“Нам важливо давати шанс молоді проявити себе. І якщо ви людина цілеспрямована, відповідальна, готова брати на себе відповідальність і наполегливо йти до поставленої мети, то нам з вами по дорозі. І кар’єру в нашій компанії з такими якостями побудувати легко”, - говорить директор департаменту кадрового забезпечення та секретаріату "Київміськбуду“ Олександр Бабич.

Стратегічний акціонер “Київміськбуду” — Київська міська громада, якій належать 80% акцій компанії. “Київміськбуд” об’єднує в своєму складі 38 підприємств і організацій, які здатні забезпечити реалізацію всього циклу будівельного проекту — від розробки проектно-кошторисної документації до зведення споруди та організації її подальшої експлуатації. Максимальна надійність, унікальний досвід, сучасна виробничо-технічна база, сертифікована система управління, побудована за вимогами і принципами “проектного менеджменту”, і кваліфікований персонал, що забезпечує високу якість робіт протягом всього будівельного циклу, — це ті визначальні особливості, за які "Київміськбуд" вибирають замовники та інвестори.

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