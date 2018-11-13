Президент “Киевгорстроя” рассказал, что позволяет компании оставаться лидером строительной отрасли

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106901 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113814 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151473 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145675 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137041 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128485 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172071 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118102 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент “Киевгорстроя” рассказал, что позволяет компании оставаться лидером строительной отрасли

Президент “Киевгорстроя” рассказал, что позволяет компании оставаться лидером строительной отрасли

Киев  •  УНН

 • 10277 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Холдинговая компания “Киевгорстрой” — лидер строительной отрасли Украины, крупнейший оператор столичного рынка недвижимости. Единственная строительная компания, вошедшая в ТОП-20 лучших работодателей страны по версии издательства “Власть Денег”. Глава правления — президент ХК “Киевгорстрой” Игорь Кушнир рассказал, что способствует сохранению ведущих позиций и дальнейшему развитию кампании, пишет УНН.

Игорь Кушнир отмечает, что работа каждого сотрудника чрезвычайно важна, ведь именно в единстве всего трудового коллектива куется мощь строительного холдинга.

“Каждый на своем месте прилагает значительные усилия, чтобы „Киевгорстрой“ и далее оставался лидером отрасли и самым надежным застройщиком страны. А работы у нас — много. Как и планов на будущее”, — рассказал Кушнир.

Сейчас компания ведет строительство 20 новых жилых комплексов в разных районах столицы, из них строительство 10 комплексов начато в 2018 г. Кроме того, продолжается продажа квартир в 11 уже построенных жилых комплексах в Киеве и в селе Тарасовка Киево-Святошинского района. В целом за 2018 год “Киевгорстрой” планирует ввести в эксплуатацию рекордное за последние годы количество жилья — 450 тыс. кв. м, а на следующий год готовит еще более масштабные планы. Это означает, что в компании и далее будет расти число рабочих мест и повышаться уровень зарплат.

Давними партнерами “Киевгорстроя” по подготовке кадров являются Киевский колледж строительства, архитектуры и дизайна, Киевское региональное высшее профессиональное училище строительства и, конечно же, Киевский национальный университет строительства и архитектуры.

“Нам важно давать шанс молодежи проявить себя. И если вы человек целеустремленный, ответственный, готовый брать на себя ответственность и упорно идти к поставленной цели, то нам с вами по пути. И карьеру в нашей компании с такими качествами построить легко”, — говорит директор департамента кадрового обеспечения и секретариата “Киевгорстроя” Александр Бабич.

Стратегический акционер “Киевгорстроя” — Киевская городская община, которой принадлежат 80% акций компании. “Киевгорстрой” объединяет в своем составе 38 предприятий и организаций, которые способны обеспечить реализацию всего цикла строительного проекта — от разработки проектно-сметной документации до возведения сооружения и организации ее дальнейшей эксплуатации. Максимальная надежность, уникальный опыт, современная производственно-техническая база, сертифицированная система управления, построенная по требованиям и принципам “проектного менеджмента”, и квалифицированный персонал, обеспечивающий высокое качество работ в течение всего строительного цикла, — это те определяющие особенности, за которые “Киевгорстрой” выбирают заказчики и инвесторы.

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