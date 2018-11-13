Президент “Киевгорстроя” рассказал, что позволяет компании оставаться лидером строительной отрасли
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Холдинговая компания “Киевгорстрой” — лидер строительной отрасли Украины, крупнейший оператор столичного рынка недвижимости. Единственная строительная компания, вошедшая в ТОП-20 лучших работодателей страны по версии издательства “Власть Денег”. Глава правления — президент ХК “Киевгорстрой” Игорь Кушнир рассказал, что способствует сохранению ведущих позиций и дальнейшему развитию кампании, пишет УНН.
Игорь Кушнир отмечает, что работа каждого сотрудника чрезвычайно важна, ведь именно в единстве всего трудового коллектива куется мощь строительного холдинга.
“Каждый на своем месте прилагает значительные усилия, чтобы „Киевгорстрой“ и далее оставался лидером отрасли и самым надежным застройщиком страны. А работы у нас — много. Как и планов на будущее”, — рассказал Кушнир.
Сейчас компания ведет строительство 20 новых жилых комплексов в разных районах столицы, из них строительство 10 комплексов начато в 2018 г. Кроме того, продолжается продажа квартир в 11 уже построенных жилых комплексах в Киеве и в селе Тарасовка Киево-Святошинского района. В целом за 2018 год “Киевгорстрой” планирует ввести в эксплуатацию рекордное за последние годы количество жилья — 450 тыс. кв. м, а на следующий год готовит еще более масштабные планы. Это означает, что в компании и далее будет расти число рабочих мест и повышаться уровень зарплат.
Давними партнерами “Киевгорстроя” по подготовке кадров являются Киевский колледж строительства, архитектуры и дизайна, Киевское региональное высшее профессиональное училище строительства и, конечно же, Киевский национальный университет строительства и архитектуры.
“Нам важно давать шанс молодежи проявить себя. И если вы человек целеустремленный, ответственный, готовый брать на себя ответственность и упорно идти к поставленной цели, то нам с вами по пути. И карьеру в нашей компании с такими качествами построить легко”, — говорит директор департамента кадрового обеспечения и секретариата “Киевгорстроя” Александр Бабич.
Стратегический акционер “Киевгорстроя” — Киевская городская община, которой принадлежат 80% акций компании. “Киевгорстрой” объединяет в своем составе 38 предприятий и организаций, которые способны обеспечить реализацию всего цикла строительного проекта — от разработки проектно-сметной документации до возведения сооружения и организации ее дальнейшей эксплуатации. Максимальная надежность, уникальный опыт, современная производственно-техническая база, сертифицированная система управления, построенная по требованиям и принципам “проектного менеджмента”, и квалифицированный персонал, обеспечивающий высокое качество работ в течение всего строительного цикла, — это те определяющие особенности, за которые “Киевгорстрой” выбирают заказчики и инвесторы.