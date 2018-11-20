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Найбільший столичний забудовник розповів про програми лояльності для інвесторів

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Забудовники сьогодні пропонують найрізноманітніші способи покупки нерухомості, та й вибір нового житла, особливо в Києві, досить широкий. Купити квартиру можна за повну вартість, взяти в розстрочку або в кредит. Активніше позичають кредитні кошти і банки, розробляючи все нові і нові програми лояльності для позичальників. Що пропонує своїм покупцям столичний холдинг "Київміськбуд", УНН розпитав директора Департаменту з продажу та маркетингу Тетяну Маркову.

""Київміськбуд" пропонує найрізноманітніші програми покупки житла і комерційної нерухомості. Звичайно ж, вигідніше за все купувати нерухомість на початковому етапі будівництва. Саме тоді ціна на "квадрат" найменша, знижка - суттєва, а вибір планувань - найбільший. Але якщо немає всієї суми, забудовник пропонує різні програми, за допомогою яких можна здійснити операцію. Найпоширеніша практика - покупка квартири в розстрочку. Кожен забудовник пропонує свої умови, що стосується "Київміськбуду", почати виплачувати квартиру можна вже заплативши 30 - 50% від усієї суми. Частину розподіляють на щомісячні виплати рівними частками до введення будинку в експлуатацію. Однак залишок цей не фіксується в ціні, і, якщо протягом будівництва підніметься ціна на "квадрат", то, відповідно, зросте і загальна сума залишку. Сума першого внеску може бути різною", - розповіла Маркова.

За словами директора Департаменту, зазвичай розстрочкою воліють користуватися люди, яким не вистачає невеликої суми до стовідсоткової оплати. При цьому забудовник намагається допомогти покупцеві різними знижками. При повній оплаті знижка максимальна, але отримати її можна і у випадку внесення в 50%, і навіть 30%.

"Знижка буде менше, але все одно, буде", - уточнила Маркова.

Інша поширена практика - акції.

"Це свого роду лояльність, приурочена до якогось значного події. У цьому році "Київміськбуд" використовував кілька акцій - була новорічна акція для ЖК "Манхеттен" - "Чверть квартири в подарунок", до Міжнародного жіночого дня була влаштована акція "Комплімент для милих дам", яка передбачала додаткову знижку 2% до всіх діючих знижок, якщо квартиру купувала саме жінка. Також була акція до Дня захисту дітей. Купуючи квартиру саме в цей день, клієнт отримував додаткову знижку, еквівалентну кількості діток в сім'ї. Найгучнішою була акція 13% знижки на квартиру № 666, така квартира є в ЖК "Каховська", але забобонність наших покупців виявилася вище можливості купити квартиру зі знижкою майже 200 тисяч грн. Є у нас акції та на паркінги, і на комерційну нерухомість. "Зроби подарунок коханим" - це була знижка на паркомісця, приурочена до Дня закоханих. Всі ці програми відмінно працюють. Люди люблять акції, знижки, стежать за ними, зараз ось чекають "чорної" п'ятниці в надії, що забудовник знизить ціну або збільшить відсоток знижки на якомусь об'єкті", - пояснила Маркова.

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Також добре себе показують і іпотечні програми. "Київміськбуд" працює з трьома банками, це "Укргазбанк", банк "Глобус" і "Крісталбанк". У них різні програми, різні пільгові періоди, різні терміни погашення кредитів. Покупець зважує всі "за" і "проти", коли наважується на покупку нерухомості за допомогою "довгих" грошей. Банківським кредитом можна користуватися довше (10-20 років), ніж розстрочкою, і багато хто саме так вирішують проблему відсутньої суми.

"Важливо відзначити, що до кожного покупця у нас індивідуальний підхід. Менеджер знайде найвигідніший спосіб покупки, прорахує і запропонує такий варіант, який буде посильною людині, особливо, якщо це стосується покупки з тривалим терміном погашення. До слова, через тиждень "Київміськбуд" приємно здивує своїх покупців новими кредитними умовами з одним з наших банків-партнерів. Слідкуйте за нашими новинами", - сказала Маркова.

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