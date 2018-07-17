У "Київміськбуді" розповіли, як купити квартиру в іпотеку

Умови для отримання іпотеки:

— Перший внесок за квартиру — у розмірі від 30 до 50%.

— Підтвердження своєї фінансової спроможності.

Іпотечне кредитування можна назвати справжнім проривом на ринку нерухомості. У “Київміськбуді” сподіваються, що активне залучення іпотечних коштів нарешті дозволить змінити ситуацію, яка утворилася після стрімкого зростання курсу долара у 2014 році. Звісно, ще не всі банки готові до того, щоб запропонувати покупцям іпотеку. Проте наявність таких пропозицій у принципі відкриває більше можливостей для інвесторів. У рамках програми іпотечного кредитування “Київміськбуд співпрацює з трьома банками — це “Кристалбанк”, “Укргазбанк” і “Глобус”.

Кожен банк пропонує свої умови отримання іпотеки. Отже, для оформлення іпотеки інвесторові необхідно:

“Кристалбанк” надає іпотеку:

— на строк до 20 років;

— на умовах сплати 50% вартості квартири;

— відсотки: перший рік — 5%, другий і третій — 7,5%, далі ставка кредиту — 24%.

“Укргазбанк” пропонує покупцям:

— пільгові умови на 15 місяців;

— відсотки: під 7,5% річних. Потім ставка кредиту становитиме — 24%;

— покупцеві досить сплатити 30% від вартості квартири;

“Глобус” кредитує на таких умовах:

— на строк до 20 років;

— мінімальний внесок — 30% від вартості квартири;

— пільгові відсотки — 2 варіанти:

1-й варіант: 1 рік — 6,5%, наступні — 21,9%;

2-й варіант: перші два роки — 13,9%, наступні — 21,9%.

Чому варто віддати перевагу саме іпотеці?

Ставка іпотечних кредитів, як правило, нижче, ніж у споживчих позик.

Якщо ви сплачуєте забудовнику повну вартість квартири за один раз, то зможете отримати знижку до 20–25%. Заощаджена сума часто перевищує витрати на відсотки, які інвестор потім сплачує банку. А якщо простежити, як зростають ціни на квадратні метри з етапу “котловану” до введення в експлуатацію, то загальна вартість квартири збільшується на 20–25%.

Купівля квартири в іпотеку, через банк, безпечніша, ніж покупка через ріелторів. Банки досить уважно перевіряють документи на такі квартири, щоби вони відповідали всім вимогам.

Тривалий термін виплат за іпотекою можна скоротити. Якщо у вас диференційовані платежі по кредиту, то щомісячний внесок щорічно знижується, тобто поступово виплати стають усе менш обтяжливими.

Купуючи квартиру в іпотеку, ви стаєте власником нерухомості, тоді як у разі розстрочки вона буде вашою тільки після виплати всієї суми забудовнику. Зрозуміло, що в багатьох думка про кредит на житло, як і раніше, викликає занепокоєння, однак іпотека — це реальний інструмент, що дозволяє вирішити житлове питання й нарешті стати господарем власної квартири. У будь-якому разі на початковий внесок накопичити можна куди швидше, ніж на повну вартість. Це особливо важливо для тих, хто платить за оренду житла.