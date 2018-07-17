В "Киевгорстрое" рассказали, как купить квартиру в ипотеку

ukru
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 40733 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102842 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124813 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 132299 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169290 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153440 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141165 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130464 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181421 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118334 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Германия не может иметь собственного ядерного оружия, но стоит обсудить его совместное использование с Францией и Британией - Мерц

Германия не может иметь собственного ядерного оружия, но стоит обсудить его совместное использование с Францией и Британией - Мерц

9 марта, 16:11 • 20006 просмотра
Украина и США проведут важные переговоры в Саудовской Аравии: в МИД ожидают конструктивного разговора

Украина и США проведут важные переговоры в Саудовской Аравии: в МИД ожидают конструктивного разговора

9 марта, 16:24 • 33194 просмотра
Трамп уклонился от вопроса о России и назвал Зеленского "неблагодарным"

Трамп уклонился от вопроса о России и назвал Зеленского "неблагодарным"

9 марта, 16:53 • 27080 просмотра
11 стран ЕС хотят использовать оборонные средства на закупку критических лекарств

11 стран ЕС хотят использовать оборонные средства на закупку критических лекарств

9 марта, 17:15 • 31121 просмотра
Несмотря на несогласие с политикой США в отношении Киева: Маск пообещал никогда не отключать Starlink для Украины

Несмотря на несогласие с политикой США в отношении Киева: Маск пообещал никогда не отключать Starlink для Украины

9 марта, 19:33 • 18244 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 146745 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 181421 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 189228 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 199734 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 256752 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 169290 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 107803 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 112039 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 113927 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 113183 просмотра
Актуальное
В "Киевгорстрое" рассказали, как купить квартиру в ипотеку

В "Киевгорстрое" рассказали, как купить квартиру в ипотеку

Киев  •  УНН

 • 61153 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. "Киевгорстрой" вместе с банками-партнерами разработал различные варианты покупки недвижимости Один из инструментов, который предлагает "Киевгорстрой", - ипотечное кредитование, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

Условия для получения ипотеки:

- первый взнос за квартиру - в размере от 30 до 50%.
- подтверждение своей финансовой состоятельности.

Ипотечное кредитование можно назвать настоящим прорывом на рынке недвижимости. В "Киевгорстрое" надеются, что активное привлечение ипотечных средств наконец позволит изменить ситуацию, которая образовалась после стремительного роста курса доллара в 2014 году. Конечно, не все банки готовы к тому, чтобы предложить покупателям ипотеку. Однако наличие таких предложений в принципе открывает больше возможностей для инвесторов. В рамках программы ипотечного кредитования "Киевгорстрой" сотрудничает с тремя банками - это "Кристалбанк", "Укргазбанк" и "Глобус".

Каждый банк предлагает свои условия получения ипотеки. Итак, для оформления ипотеки инвестору необходимо:

"Кристалбанк" предоставляет ипотеку:

- на срок до 20 лет;
- на условиях уплаты 50% стоимости квартиры;
- проценты: первый год - 5%, второй и третий - 7,5%, далее ставка кредита - 24%.

"Укргазбанк" предлагает покупателям:

- льготные условия на 15 месяцев;
- проценты: в 7,5% годовых. Затем ставка кредита составит - 24%;
- покупателю достаточно оплатить 30% от стоимости квартиры;

"Глобус" кредитует на следующих условиях:

- на срок до 20 лет;
- минимальный взнос - 30% от стоимости квартиры;
- льготные проценты - 2 варианта:

1-й вариант: 1 год - 6,5%, последующие - 21,9%;

2-й вариант: первые два года - 13,9%, последующие - 21,9%.

Почему стоит отдать предпочтение именно ипотеке?

Ставка ипотечных кредитов, как правило, ниже, чем у потребительских займов.

Если вы платите застройщику полную стоимость квартиры за один раз, то сможете получить скидку до 20-25%. Сэкономленная сумма часто превышает расходы на проценты, которые инвестор потом платит банку. А если проследить, как растут цены на квадратные метры с этапа "котлована" до ввода в эксплуатацию, то общая стоимость квартиры увеличивается на 20-25%.

Покупка квартиры в ипотеку, через банк, безопаснее, чем покупка через риэлторов. Банки достаточно внимательно проверяют документы на такие квартиры, чтобы они отвечали всем требованиям.

Длительный срок выплат по ипотеке можно сократить. Если у вас дифференцированные платежи по кредиту, то ежемесячный взнос ежегодно снижается, то есть постепенно выплаты становятся все менее обременительными.

Покупая квартиру в ипотеку, вы становитесь владельцем недвижимости, тогда как в случае рассрочки она будет вашей только после выплаты всей суммы застройщику. Понятно, что у многих мнение о кредите на жилье по-прежнему вызывает беспокойство, однако ипотека - это реальный инструмент, позволяющий решить жилищный вопрос и наконец стать владельцем собственной квартиры. В любом случае на первоначальный взнос накопить можно куда быстрее, чем на полную стоимость. Это особенно важно для тех, кто платит за аренду жилья.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса

Обратиться по вопросам размещения рекламы