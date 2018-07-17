В "Киевгорстрое" рассказали, как купить квартиру в ипотеку

Условия для получения ипотеки:

- первый взнос за квартиру - в размере от 30 до 50%.

- подтверждение своей финансовой состоятельности.

Ипотечное кредитование можно назвать настоящим прорывом на рынке недвижимости. В "Киевгорстрое" надеются, что активное привлечение ипотечных средств наконец позволит изменить ситуацию, которая образовалась после стремительного роста курса доллара в 2014 году. Конечно, не все банки готовы к тому, чтобы предложить покупателям ипотеку. Однако наличие таких предложений в принципе открывает больше возможностей для инвесторов. В рамках программы ипотечного кредитования "Киевгорстрой" сотрудничает с тремя банками - это "Кристалбанк", "Укргазбанк" и "Глобус".

Каждый банк предлагает свои условия получения ипотеки. Итак, для оформления ипотеки инвестору необходимо:

"Кристалбанк" предоставляет ипотеку:

- на срок до 20 лет;

- на условиях уплаты 50% стоимости квартиры;

- проценты: первый год - 5%, второй и третий - 7,5%, далее ставка кредита - 24%.

"Укргазбанк" предлагает покупателям:

- льготные условия на 15 месяцев;

- проценты: в 7,5% годовых. Затем ставка кредита составит - 24%;

- покупателю достаточно оплатить 30% от стоимости квартиры;

"Глобус" кредитует на следующих условиях:

- на срок до 20 лет;

- минимальный взнос - 30% от стоимости квартиры;

- льготные проценты - 2 варианта:

1-й вариант: 1 год - 6,5%, последующие - 21,9%;

2-й вариант: первые два года - 13,9%, последующие - 21,9%.

Почему стоит отдать предпочтение именно ипотеке?

Ставка ипотечных кредитов, как правило, ниже, чем у потребительских займов.

Если вы платите застройщику полную стоимость квартиры за один раз, то сможете получить скидку до 20-25%. Сэкономленная сумма часто превышает расходы на проценты, которые инвестор потом платит банку. А если проследить, как растут цены на квадратные метры с этапа "котлована" до ввода в эксплуатацию, то общая стоимость квартиры увеличивается на 20-25%.

Покупка квартиры в ипотеку, через банк, безопаснее, чем покупка через риэлторов. Банки достаточно внимательно проверяют документы на такие квартиры, чтобы они отвечали всем требованиям.

Длительный срок выплат по ипотеке можно сократить. Если у вас дифференцированные платежи по кредиту, то ежемесячный взнос ежегодно снижается, то есть постепенно выплаты становятся все менее обременительными.

Покупая квартиру в ипотеку, вы становитесь владельцем недвижимости, тогда как в случае рассрочки она будет вашей только после выплаты всей суммы застройщику. Понятно, что у многих мнение о кредите на жилье по-прежнему вызывает беспокойство, однако ипотека - это реальный инструмент, позволяющий решить жилищный вопрос и наконец стать владельцем собственной квартиры. В любом случае на первоначальный взнос накопить можно куда быстрее, чем на полную стоимость. Это особенно важно для тех, кто платит за аренду жилья.