Эксперт назвал преимущество приобретения жилья на первичном рынке

"Застройщики будут получать большую долю спроса из-за того, что они дают рассрочки и кредитуют. Вторичный рынок этого не дает", - отметил Топал, добавив, что, по информации застройщиков, около половины инвесторов пользуются при приобретении жилья такими финансовыми инструментами.

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По мнению Топала, в 2019 году застройщики, вероятно, будут повышать стоимость "квадрата" в гривне, ведь этому способствуют объективные факторы: рост минимальной заработной платы, подорожание горюче-смазочных материалов и так далее. Однако, вместо этого девелоперы, вероятно, будут предлагать скидки.

Инвесторы все активнее пользуются такими финансовыми инструментами, как рассрочка от застройщика или ипотека, ведь это дает возможность приобрести жилье уже сегодня не имея полной суммы или купить квартиру большей площади. В интересах инвесторов застройщики развивают партнерские программы ипотечного кредитования, например крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" предлагает на выбор три программы с разными банками (это "Кристалбанк", "Укргазбанк" и "Глобус"). Общие условия получения ипотеки: первый взнос за квартиру - в размере от 30 до 50%; подтверждение своей финансовой состоятельности.