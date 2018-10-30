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Доступна іпотека має стати альтернативою смарт-квартирам - експерт

Доступна іпотека має стати альтернативою смарт-квартирам - експерт

Київ • УНН

 • 8744 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Альтернативою “смарт-квартирам” може і повинна стати доступна іпотека, вважає директор Департаменту продажів і маркетингу Холдингової компанії Тетяна Маркова, повідомляє УНН.

“Київміськбуд” не пропонує інвесторам квартири площею 18 кв.м. Найменші квартири, що пропонує компанія, це 30 метрові квартири-студії. Як пояснила Маркова, дуже маленька площа квартир суперечить санітарним нормам. Хоча експерт розуміє причини популярності таких квартир, які для багатьох стали вирішенням житлового питання. Саме тому Маркова наголосила, що запуск повноцінного іпотечного кредитування може стати не просто вирішенням житлового питання, а можливістю придбати повноцінну квартиру.

“Альтернативою "смарт-квартирам" може і повинна стати доступна іпотека, можливість застосувати при покупці житла так звані "довгі гроші". Дуже часто у нас запитують, чи є можливість розстрочки не до введення будинку в експлуатацію, а довше? Забудовник на більший термін таку можливість надати не може, тому рекомендуємо йти в банк. Але, банк теж дає невисокий відсоток на кредит тільки на рік-два, а далі вступає в силу прогресуюча ставка, в середньому вона сьогодні 22-24%, і це дуже багато. Тому, відродження державних програм щодо доступного житла могло б значно розширити коло тих, хто може дозволити купити квартиру, виплачуючи за неї щомісяця посильну суму”, — розповіла представник “Київміськбуду”.

Маркова наголосила, що перші кроки на шляху до запуску таких програм уряд вже зробив, більш того, змінив деякі умови, розширивши можливості для більшої кількості людей.

“Але тут важливо розуміти, яку суму буде закладено на програми, від цього залежить 100 осіб отримають таку можливість чи 1000?”, — уточнила Маркова.

Вона додала, що альтернативою також може стати лізингова програма, яка також передбачає, можливість жити в квартирі і поступово виплачувати її. Проте, на думку експерта, це, скоріше, для країн з більш сильною економікою.

“І, звичайно ж, забудовники, які беруть участь в таких програмах, повинні мати певні преференції у виділенні землі та сплати пайових внесків. Тобто, необхідний цілий комплекс заходів, щоб програми працювали як годинник”, — уточнила Маркова.

Нагадаємо, на сьогодні на фінансовому ринку України лише 10 банків працюють в сфері іпотечного кредитування. “Київміськбуд” співпрацює з трьома та пропонує різні умови кредитуваня.

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