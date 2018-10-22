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В Україні з іпотекою працює лише 10 банків

В Україні з іпотекою працює лише 10 банків

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Наразі в Україні на ринку іпотеки реально працює близько 10 банків. Про це повідомила заступник голови правління Комерційного банку “Глобус” Олена Дмітрієва під час засідання Ради директорів Конфедерації будівельників України, пише УНН.

За словами Олени Дмітрієвої, розвитку іпотечного кредитування в Україні заважає висока вартість існуючої ресурсної бази та, як наслідок, високі ставки банків за кредитами (20-25% річних). Також відіграє свою роль відсутність джерел довгострокових ресурсів для фінансування іпотеки. Раз на 4-5 років в країні спостерігаються кризові явища, які призводять до суттєвого зростання вартості ресурсної бази, що в свою чергу призводить до від’ємної процентної маржі за раніше виданими кредитами.

Втім, на іпотечному ринку останніми роками спостерігаються позитивні тенденції.

“У минулому році українськими банками було видано іпотечних кредитів на 1,5 млрд грн, що в порівнянні з 2016 роком більше на 62%. У 2018 році цей ріст продовжився. У порівнянні з 2017 роком кількість нових кредитів зросла в 3 рази, а сума наданих кредитів майже у чотири рази”, — сказала Олена Дмітрієва.

Більшість банків кредитувала купівлю житла громадянами з офіційними доходами до 5 тис. грн на місяць. Так, у 1 кварталі 2018 року середньозважене співвідношення суми платежу до доходу сктановило 45%, а 18% обсягу наданих кредитів припадає на позичальників, які витрачають на обслуговування боргу більше 70% офіційного доходу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерт пояснила, за яких умов варто вдаватися до іпотеки чи розстрочки під час придбання житла

Середня сума за іпотечними кредитами у 1 кварталі 2018 року становила 800 тис. грн, або 60% від вартості нерухомості.

Як писав УНН, найбільший столичний забудовник “Київміськбуд” співпрацює і в сфері іпотечного кредитування одразу з трьома банками, а отже інвестор може обрати найбільш зручний для нього варіант. Загальні умови отримання іпотеки: перший внесок за квартиру — у розмірі від 30 до 50%; підтвердження своєї фінансової спроможності. У рамках програми іпотечного кредитування “Київміськбуд" співпрацює з трьома банками — це “Кристалбанк”, “Укргазбанк” і “Глобус”. 

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