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В Украине с ипотекой работает только 10 банков

В Украине с ипотекой работает только 10 банков

Киев  •  УНН

 • 10593 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Сейчас в Украине на рынке ипотеки реально работает около 10 банков. Об этом сообщила заместитель председателя правления Коммерческого банка "Глобус" Елена Дмитриева во время заседания Совета директоров Конфедерации строителей Украины, пишет УНН.

По словам Елены Дмитриевой, развитию ипотечного кредитования в Украине мешает высокая стоимость существующей ресурсной базы и, как следствие, высокие ставки банков по кредитам (20-25% годовых). Также играет свою роль отсутствие источников долгосрочных ресурсов для финансирования ипотеки. Раз в 4-5 лет в стране наблюдаются кризисные явления, которые приводят к существенному росту стоимости ресурсной базы, что в свою очередь приводит к отрицательной процентной марже по ранее выданным кредитам.

Впрочем, на ипотечном рынке в последние годы наблюдаются положительные тенденции.

"В прошлом году украинскими банками было выдано ипотечных кредитов на 1,5 млрд грн, что по сравнению с 2016 годом больше на 62%. В 2018 году этот рост продолжился. По сравнению с 2017 годом количество новых кредитов возросло в 3 раза, а сумма предоставленных кредитов почти в четыре раза", - сказала Елена Дмитриева.

Большинство банков кредитовало покупку жилья гражданами с официальными доходами до 5 тыс. грн в месяц. Так, в 1 квартале 2018 года средневзвешенное соотношение суммы платежа к доходу сктановило 45%, а 18% объема предоставленных кредитов приходится на заемщиков, которые тратят на обслуживание долга более 70% официального дохода.

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Средняя сумма по ипотечным кредитам в 1 квартале 2018 года составила 800 тыс. грн, или 60% от стоимости недвижимости.

Как писал УНН, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" сотрудничает и в сфере ипотечного кредитования сразу с тремя банками, а следовательно инвестор может выбрать наиболее удобный для него вариант. Общие условия получения ипотеки: первый взнос за квартиру - в размере от 30 до 50%; подтверждение своей финансовой состоятельности. В рамках программы ипотечного кредитования "Киевгорстрой" сотрудничает с тремя банками - это "Кристалбанк", "Укргазбанк" и "Глобус".

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