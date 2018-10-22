В Украине с ипотекой работает только 10 банков

По словам Елены Дмитриевой, развитию ипотечного кредитования в Украине мешает высокая стоимость существующей ресурсной базы и, как следствие, высокие ставки банков по кредитам (20-25% годовых). Также играет свою роль отсутствие источников долгосрочных ресурсов для финансирования ипотеки. Раз в 4-5 лет в стране наблюдаются кризисные явления, которые приводят к существенному росту стоимости ресурсной базы, что в свою очередь приводит к отрицательной процентной марже по ранее выданным кредитам.

Впрочем, на ипотечном рынке в последние годы наблюдаются положительные тенденции.

"В прошлом году украинскими банками было выдано ипотечных кредитов на 1,5 млрд грн, что по сравнению с 2016 годом больше на 62%. В 2018 году этот рост продолжился. По сравнению с 2017 годом количество новых кредитов возросло в 3 раза, а сумма предоставленных кредитов почти в четыре раза", - сказала Елена Дмитриева.

Большинство банков кредитовало покупку жилья гражданами с официальными доходами до 5 тыс. грн в месяц. Так, в 1 квартале 2018 года средневзвешенное соотношение суммы платежа к доходу сктановило 45%, а 18% объема предоставленных кредитов приходится на заемщиков, которые тратят на обслуживание долга более 70% официального дохода.

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Средняя сумма по ипотечным кредитам в 1 квартале 2018 года составила 800 тыс. грн, или 60% от стоимости недвижимости.

Как писал УНН, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" сотрудничает и в сфере ипотечного кредитования сразу с тремя банками, а следовательно инвестор может выбрать наиболее удобный для него вариант. Общие условия получения ипотеки: первый взнос за квартиру - в размере от 30 до 50%; подтверждение своей финансовой состоятельности. В рамках программы ипотечного кредитования "Киевгорстрой" сотрудничает с тремя банками - это "Кристалбанк", "Укргазбанк" и "Глобус".