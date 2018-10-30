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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108496 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 116482 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 148133 просмотра

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7 марта, 15:45 • 138265 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145435 просмотра

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Доступная ипотека должна стать альтернативой смарт-квартирам - эксперт

Доступная ипотека должна стать альтернативой смарт-квартирам - эксперт

Киев  •  УНН

 • 8740 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Альтернативой "смарт-квартирам" может и должна стать доступная ипотека, считает директор Департамента продаж и маркетинга Холдинговой компании Татьяна Маркова, сообщает УНН.

"Киевгорстрой" не предлагает инвесторам квартиры площадью 18 кв.м. Самые маленькие квартиры, которые предлагает компания, это 30 метровые квартиры-студии. Как пояснила Маркова, очень маленькая площадь квартир противоречит санитарным нормам. Хотя эксперт понимает причины популярности таких квартир, которые для многих стали решением жилищного вопроса. Именно поэтому Маркова подчеркнула, что запуск полноценного ипотечного кредитования может стать не просто решением жилищного вопроса, а возможностью приобрести полноценную квартиру.

"Альтернативой "смарт-квартирам" может и должна стать доступная ипотека, возможность применить при покупке жилья так называемые "длинные деньги". Очень часто у нас спрашивают, есть ли возможность рассрочки не до ввода дома в эксплуатацию, а дольше? Застройщик на больший срок такую ​​возможность предоставить не может, поэтому рекомендуем идти в банк. Но, банк тоже дает невысокий процент на кредит только на год-два, а дальше вступает в силу прогрессирующая ставка, в среднем она сегодня 22-24%, и это очень много. Поэтому, возрождение государственных программ по доступному жилью могло бы значительно расширить круг тех, кто может позволить купить квартиру, выплачивая за нее ежемесячно посильную сумму", - рассказала представитель "Киевгорстроя".

Маркова отметила, что первые шаги на пути к запуску таких программ правительство уже сделало, более того, изменило некоторые условия, расширив возможности для большего количества людей.

"Но здесь важно понимать, какую сумму будет заложено на программы, от этого зависит 100 человек получат такую ​​возможность или 1000?" - уточнила Маркова.

Она добавила, что альтернативой также может стать лизинговая программа, которая также предусматривает, возможность жить в квартире и постепенно выплачивать ее. Однако, по мнению эксперта, это, скорее, для стран с более сильной экономикой.

"И, конечно же, застройщики, участвующие в таких программах, должны иметь определенные преференции в выделении земли и уплаты паевых взносов. То есть, необходим целый комплекс мер, чтобы программы работали как часы", - уточнила Маркова.

Напомним, сегодня на финансовом рынке Украины только 10 банков работают в сфере ипотечного кредитования. "Киевгорстрой" сотрудничает с тремя и предлагает различные условия кредитования.

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