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Експерт назвав перевагу придбання житла на первинному ринку

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Забудовники пропонують інвесторам кредити та розстрочки, що є перевагою придбання житла на первинному ринку. Про це у коментарі УНН розповів експерт з нерухомості Анатолій Топал.

“Забудовники будуть отримувати велику долю попиту через те, що вони дають розстрочки і кредитування. Вторинний ринок цього не дає”, — наголосив Топал, додавши, що за інформацією забудовників до половини інвесторів користуються під час придбання житла такими фінансовими інструментами.

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На думку Топала, у 2019 році забудовники, ймовірно, підвищуватимуть вартість “квадрату” у гривні, адже цьому сприяють об’єктивні фактори: зростання мінімальної заробітної плати, здорожчання паливно-мастильних матеріалів і так далі. Однак, натомість девелопери, ймовірно, пропонуватимуть знижки.

Інвестори все активніше користуються такими фінансовими інструментами, як розстрочка від забудовника чи іпотека, адже це дає можливість придбати житло вже сьогодні не маючи повної суми або ж купити квартиру більшої площі. В інтересах інвесторів забудовники розвивають партнерські програми іпотечного кредитування, наприклад найбільший столичний забудовник “Київміськбуд” пропонує на вибір три програми з різними банками (це “Кристалбанк”, “Укргазбанк” і “Глобус”). Загальні умови отримання іпотеки: перший внесок за квартиру — у розмірі від 30 до 50%; підтвердження своєї фінансової спроможності. 

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