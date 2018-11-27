Крупнейший столичный застройщик заверил, что введение военного положения не повлияет на выполнение обязательств

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 100007 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 106260 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 141785 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 138841 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133467 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126972 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 166274 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117985 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141565 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145364 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Введение военного положения в отдельных районах Украины не повлияет на выполнение обязательств, взятых на себя Холдинговая компания "Киевгорстрой", перед инвесторами, Об этом сообщили УНН в пресс-службе холдинга.

"Введение военного положения в отдельных областях Украины не отобразится на выполнении обязательств, взятых на себя Холдинговой компанией "Киевгорстрой", перед инвесторами", - рассказали в холдинге. 

Компания работает в штатном режиме. В отделах продаж осуществляются консультации и проходит заключение договоров. Строительство всех объектов "Киевгорстроя" идет по графику.

"Являясь старейшей строительной компанией, "Киевгорстрой" имеет достаточный запас прочности, чтобы даже в случае осуществления самых негативных прогнозов, завершить строительство абсолютно всех начатых объектов. Убедительно просим инвесторов сохранять спокойствие", - заявили в компании. 

Как сообщал УНН, 26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрил военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях. 

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