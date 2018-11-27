Крупнейший столичный застройщик заверил, что введение военного положения не повлияет на выполнение обязательств
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Введение военного положения в отдельных районах Украины не повлияет на выполнение обязательств, взятых на себя Холдинговая компания "Киевгорстрой", перед инвесторами, Об этом сообщили УНН в пресс-службе холдинга.
"Введение военного положения в отдельных областях Украины не отобразится на выполнении обязательств, взятых на себя Холдинговой компанией "Киевгорстрой", перед инвесторами", - рассказали в холдинге.
Компания работает в штатном режиме. В отделах продаж осуществляются консультации и проходит заключение договоров. Строительство всех объектов "Киевгорстроя" идет по графику.
"Являясь старейшей строительной компанией, "Киевгорстрой" имеет достаточный запас прочности, чтобы даже в случае осуществления самых негативных прогнозов, завершить строительство абсолютно всех начатых объектов. Убедительно просим инвесторов сохранять спокойствие", - заявили в компании.
Как сообщал УНН, 26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрил военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях.