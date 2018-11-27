Найбільший столичний забудовник запевнив, що запровадження воєнного стану не вплине на виконання зобов’язань

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Запровадження воєнного стану в окремих районах України не вплине на виконання зобов’язань, взятих на себе Холдинговою компанією "Київміськбуд", перед інвесторами, Про це УНН повідомили у прес-службі холдингу.

"Компанія працює в штатному режимі. У відділах продажів здійснюються консультації та підписання договорів. Будівництво всіх об’єктів "Київміськбуду" йде за графіком", – розповили у холдингу.

У "Київміськбуді" нагадали, що холдинг є найстарішою будівельною компанією.

"Київміськбуд" має достатній запас міцності, щоб навіть у разі реалізації найбільш негативних прогнозів, завершити будівництво всіх розпочатих об’єктів. Переконливо просимо інвесторів зберігати спокій", - заявили у компанії

Як повідомляв УНН, 26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях. 

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