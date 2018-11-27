Найбільший столичний забудовник запевнив, що запровадження воєнного стану не вплине на виконання зобов’язань

"Компанія працює в штатному режимі. У відділах продажів здійснюються консультації та підписання договорів. Будівництво всіх об’єктів "Київміськбуду" йде за графіком", – розповили у холдингу.



У "Київміськбуді" нагадали, що холдинг є найстарішою будівельною компанією.



"Київміськбуд" має достатній запас міцності, щоб навіть у разі реалізації найбільш негативних прогнозів, завершити будівництво всіх розпочатих об’єктів. Переконливо просимо інвесторів зберігати спокій", - заявили у компанії

Як повідомляв УНН, 26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях.