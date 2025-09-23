Ворожий удар по Запоріжжю: двоє людей отримали поранення
Внаслідок ворожого удару по Запоріжжю двоє людей отримали поранення, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Вибухи пролунали на тлі повітряної тривоги, була загроза ворожих дронів і балістики.
У Запорізькій області, зокрема в Запоріжжі, пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги. Голова ОВА Іван Федоров повідомляв про загрозу ворожих дронів і балістики.