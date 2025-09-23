Ворожий удар по Запоріжжю: двоє людей отримали поранення

Внаслідок чергового ворожого удару по Запоріжжю відомо про двох постраждалих, повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Попередньо, двоє людей отримали поранення - написав Федоров.

Нагадаємо

У Запорізькій області, зокрема в Запоріжжі, пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги. Голова ОВА Іван Федоров повідомляв про загрозу ворожих дронів і балістики.