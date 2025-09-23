Ворожий удар по Запоріжжю: двоє людей отримали поранення

$41.380.13
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 24510 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем'єрів
23 вересня, 00:52 • 24523 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 27524 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічей
22 вересня, 17:45 • 43405 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 45302 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення
22 вересня, 11:53 • 42711 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплат
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 66565 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 69499 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 63649 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Українські десантники знищили російський БпЛА "Форпост" вартістю 7 мільйонів доларів
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадки
Внутрішній конфлікт у "Слузі народу": Зеленський критикує законодавців та журналістів - Politico
Китайське судно тричі заходило до окупованого Севастополя, порушуючи заборону - FT
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадки
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем'єрів
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Роберт Френсіс Кеннеді-молодший
Емманюель Макрон
Юлія Свириденко
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Данія
Нью-Йорк
УНН Lite
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
Ворожий удар по Запоріжжю: двоє людей отримали поранення

Київ • УНН

 • 198 перегляди

Внаслідок ворожого удару по Запоріжжю двоє людей отримали поранення, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Вибухи пролунали на тлі повітряної тривоги, була загроза ворожих дронів і балістики.

Ворожий удар по Запоріжжю: двоє людей отримали поранення

Внаслідок чергового ворожого удару по Запоріжжю відомо про двох постраждалих, повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Попередньо, двоє людей отримали поранення

- написав Федоров.

Нагадаємо

У Запорізькій області, зокрема в Запоріжжі, пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги. Голова ОВА Іван Федоров повідомляв про загрозу ворожих дронів і балістики.

Юлія Шрамко

