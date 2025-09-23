Вражеский удар по Запорожью: два человека получили ранения

В результате очередного вражеского удара по Запорожью известно о двух пострадавших, сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Предварительно, два человека получили ранения - написал Федоров.

Напомним

В Запорожской области, в частности в Запорожье, прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. Глава ОВА Иван Федоров сообщал об угрозе вражеских дронов и баллистики.