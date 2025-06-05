Ворожий опорний пункт знищено боєприпасом понад 100 кг: на Херсонському напрямку протестували новий тип озброєння
Київ • УНН
На Херсонському напрямку успішно випробувано новий тип озброєння від Brave1. Ворожий опорний пункт було знищено боєприпасом вагою понад 100 кг.
На Херсонському напрямку протестували новий тип озброєння від учасника Brave1 - ворожий опорний пункт знищено боєприпасом понад 100 кг. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.
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За словами Федорова, новий тип озброєння від учасника Brave1 протестовано на фронті. Це ще один крок до технологічної переваги.
Brave1 спільно з виробником та військовим підрозділом протестував експериментальну технологію на Херсонському напрямку. Результат — ворожий опорний пункт знищено боєприпасом понад 100 кг
Подробиць Федоров не навів, але уточнив, що це лише початок.
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