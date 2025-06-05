Ворожий опорний пункт знищено боєприпасом понад 100 кг: на Херсонському напрямку протестували новий тип озброєння

На Херсонському напрямку протестували новий тип озброєння від учасника Brave1 - ворожий опорний пункт знищено боєприпасом понад 100 кг. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

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За словами Федорова, новий тип озброєння від учасника Brave1 протестовано на фронті. Це ще один крок до технологічної переваги.

Brave1 спільно з виробником та військовим підрозділом протестував експериментальну технологію на Херсонському напрямку. Результат — ворожий опорний пункт знищено боєприпасом понад 100 кг - зазначив глава Мінцифри.

Подробиць Федоров не навів, але уточнив, що це лише початок.

Скоро — ще більше рішень, які ворог відчує на собі - резюмував глава Мінцифри.

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