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Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине
16:58 • 11409 просмотра

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

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Вражеский опорный пункт уничтожен боеприпасом более 100 кг: на Херсонском направлении протестировали новый тип вооружения

Киев • УНН

 • 58 просмотра

На Херсонском направлении успешно испытан новый тип вооружения от Brave1. Вражеский опорный пункт был уничтожен боеприпасом весом более 100 кг.

Вражеский опорный пункт уничтожен боеприпасом более 100 кг: на Херсонском направлении протестировали новый тип вооружения

На Херсонском направлении протестировали новый тип вооружения от участника Brave1 - вражеский опорный пункт уничтожен боеприпасом более 100 кг. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

По словам Федорова, новый тип вооружения от участника Brave1 протестирован на фронте. Это еще один шаг к технологическому преимуществу.

Brave1 совместно с производителем и военным подразделением протестировал экспериментальную технологию на Херсонском направлении. Результат - вражеский опорный пункт уничтожен боеприпасом более 100 кг 

- отметил глава Минцифры.

Подробностей Федоров не привел, но уточнил, что это только начало.

Скоро - еще больше решений, которые враг почувствует на себе 

- резюмировал глава Минцифры.

Новые детали уникальной спецоперации "Паутина": СБУ показала "свежие" эксклюзивные кадры04.06.25, 17:54 • 11919 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаТехнологии
Михаил Федоров
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