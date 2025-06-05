Вражеский опорный пункт уничтожен боеприпасом более 100 кг: на Херсонском направлении протестировали новый тип вооружения
Киев • УНН
На Херсонском направлении успешно испытан новый тип вооружения от Brave1. Вражеский опорный пункт был уничтожен боеприпасом весом более 100 кг.
На Херсонском направлении протестировали новый тип вооружения от участника Brave1 - вражеский опорный пункт уничтожен боеприпасом более 100 кг. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
Детали
По словам Федорова, новый тип вооружения от участника Brave1 протестирован на фронте. Это еще один шаг к технологическому преимуществу.
Brave1 совместно с производителем и военным подразделением протестировал экспериментальную технологию на Херсонском направлении. Результат - вражеский опорный пункт уничтожен боеприпасом более 100 кг
Подробностей Федоров не привел, но уточнил, что это только начало.
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