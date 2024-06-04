Ворог вранці обстріляв Куп'янськ на Харківщині: є постраждалий
Київ • УНН
Одна людина була поранена в Куп'янську Харківської області в результаті обстрілу з боку Росії вранці 4 червня.
російські війська сьогодні вранці, 4 червня, обстріляли місто Куп'янськ Харківської області, внаслідок чого, за попередньою інформацією, постраждав один чоловік. Минулої доби через ворожі обстріли постраждали двоє людей. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
4 червня близько 7:00 ворог обстріляв м.Куп'янськ. Попередньо постраждав 1 чоловік. Інформація оновлюється
Також голова ОВА розповів про ворожі обстріли на минулу добу:
- 20:15 Чугуївський р-н, Вовчанська громада, с. Білий Колодязь. Внаслідок обстрілу горів будинок. Постраждала жінка.
- 18:42 м. Харків, пр-т Любові Малої, 30, Державний навчальний заклад. Частково зруйнована тильна сторона будівлі навчального корпусу. Постраждала жінка.
- 17:00 Чугуївський р-н., Вовчанська ТГ, с. Білий Колодязь. Обстріл КАБ. Пошкоджено будівлю елеватора.
- 17:00 Чугуївський р-н, Вовчанська громада, с. Білий Колодязь. Внаслідок обстрілу горіли два гаражі та три вантажні автомобілі, дах котельні магазину.
- 15:20 Чугуївський р-н, Старосалтівська громада, с. Хотімля. Внаслідок обстрілу КАБ горіло 9 будинків на колесах, 15 металевих будинків, 4 яхти, 1 катер.
- 12:00 м. Куп'янськ. Влучання на територію цивільного підприємства.
За даними Синєгубова, з прикордонних районів Харківщини евакуювали 11 тисяч 629 людей.
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