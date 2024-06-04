Враг утром обстрелял Купянск на Харьковщине: есть пострадавший

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
  •  8088 просмотра

Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину

Эксклюзив
Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
  •  23965 просмотра

Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
  •  112527 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
  •  115939 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

Эксклюзив
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
  •  152448 просмотра

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
  •  108118 просмотра

Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"

Эксклюзив
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
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"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
3 июня 2024, 06:00  •  108502 просмотра

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

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2 июня 2024, 16:49  •  110998 просмотра

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31 мая 2024, 15:53  •  172627 просмотра

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Враг утром обстрелял Купянск на Харьковщине: есть пострадавший

Один человек был ранен в Купянске Харьковской области в результате обстрела со стороны России утром 4 июня.

Война •   •  4076 просмотра
Враг утром обстрелял Купянск на Харьковщине: есть пострадавший

По Украине ожидается до 33° тепла и грозы, местами град и шквалы - синоптики

4 июня в большинстве областей Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, град и шквалы со скоростью 15-20 м/сек, температура воздуха составит от 12-17°C ночью до 22-33°C днем.

Общество •   •  3371 просмотра
По Украине ожидается до 33° тепла и грозы, местами град и шквалы - синоптики

Ситуация с наводнениями на юге Германии улучшается, уровень воды снижается

Уровень воды в реках на юге Германии постепенно снижается после наводнений, а немецкая метеорологическая служба отменяет предупреждения о неблагоприятных погодных условиях в регионе.

Новости Мира •   •  3389 просмотра
Ситуация с наводнениями на юге Германии улучшается, уровень воды снижается

В Херсонской области россияне попали в учебные заведения, ранили четырех человек

За минувшие сутки российские военные нанесли удары по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре во многих населенных пунктах Херсонской области, повредив 15 частных домов, попав в учебное заведение, детский сад, аптеку, офисное здание, газопроводы, территорию агрофирмы, складские помещения и частные автомобили, в результате чего 4 человека получили ранения.

Война •   •  4771 просмотра
В Херсонской области россияне попали в учебные заведения, ранили четырех человек

Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

Член Комитета Верховной Рады Украины по транспорту Николай Величкович заявил, что компании, чьи транспортные средства нарушают весовые нормы на дорогах, должны понести наказание, а также предложил предприятиям, причастным к повреждению дорог, внести финансовый вклад в их ремонт в качестве проявления социальной ответственности.

Общество •   •  18829 просмотра
Эксклюзив
Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

В Белом доме объяснили, возможно ли расширение разрешения Украине бить американским оружием по целям на территории рф

Расширение разрешения для ВСУ стрелять по территории рф будет зависеть от ситуации на поле боя, указал Джон Кирби.

Война •   •  8475 просмотра
В Белом доме объяснили, возможно ли расширение разрешения Украине бить американским оружием по целям на территории рф

Удар рф по Днепру: количество пострадавших возросло до 7, среди которых двое детей

В Днепре 7 человек, в том числе 2 ребенка, получили ранения из-за попадания осколков вражеских ракет.

Война •   •  7741 просмотра
Удар рф по Днепру: количество пострадавших возросло до 7, среди которых двое детей

В небе над Украиной ночью уничтожили запущенные врагом 2 ракеты "Искандер" и два беспилотника

По словам командующего ВС ВС Украины, в ночь на 4 июня средства ПВО Украины сбили две крылатые ракеты "Искандер" и два беспилотника, в то время как два других беспилотника прекратили свое существование самостоятельно.

Война •   •  9492 просмотра
В небе над Украиной ночью уничтожили запущенные врагом 2 ракеты "Искандер" и два беспилотника

Масштабный пожар на складе в Киеве потушили

Спасатели потушили крупный пожар на складе площадью 2000 квадратных метров на улице Закревского в Деснянском районе Киева, задействовав 24 пожарные машины и 96 человек личного состава, о пострадавших не сообщается.

Киев •   •  9256 просмотра
Масштабный пожар на складе в Киеве потушили

россияне из артиллерии обстреляли населенные пункты Николаевской области: пострадавших нет

Вражеские войска нанесли 5 артиллерийских ударов по населенным пунктам в Николаевской области Украины, но сообщений о жертвах не поступало.

Общество •   •  11993 просмотра
россияне из артиллерии обстреляли населенные пункты Николаевской области: пострадавших нет