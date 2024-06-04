Враг утром обстрелял Купянск на Харьковщине: есть пострадавший

российские войска сегодня утром, 4 июня, обстреляли город Купянск Харьковской области, в результате чего, по предварительной информации, пострадал один человек. За прошедшие сутки из-за вражеских обстрелов пострадали два человека. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

детали

4 июня около 7:00 враг обстрелял г. Купянск. Предварительно пострадал 1 человек. Информация обновляется - написал Синегубов в Telegram.

Также глава ОВА рассказал о вражеских обстрелах на минувшие сутки:

20: 15 Чугуевский р-н, Волчанская община, С. Белый Колодец. В результате обстрела горел дом. Пострадала женщина.

18:42 г. Харьков, пр-т Любови Малой, 30, государственное учебное заведение. Частично разрушена тыльная сторона здания учебного корпуса. Пострадала женщина.



17: 00 Чугуевский р-н., Волчанская ТГ, С. Белый Колодец. Обстрел КАБ. повреждено здание элеватора.



17:00 Чугуевский р-н, Волчанская община, С. Белый Колодец. В результате обстрела горели два гаража и три грузовых автомобиля, крыша котельной магазина.



15: 20 Чугуевский р-н, Старосалтовская община, С. Хотимля. В результате обстрела КАБ горело 9 домов на колесах, 15 металлических домов, 4 яхты, 1 катер.



12: 00 г. Купянск. Попадание на территорию гражданского предприятия.



По данным Синегубова, из приграничных районов Харьковщины эвакуировали 11 тысяч 629 человек.

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