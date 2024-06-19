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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Ворог уночі атакував об'єкт енергетики, графіки відключень сьогодні цілу добу - Міненерго

Київ • УНН

 • 25965 перегляди

Ворог уночі атакував об’єкт енергетики у центральному регіоні, пошкоджено обладнання. Протягом усієї доби застосовуються графіки відключень електроенергії.

Ворог уночі атакував об'єкт енергетики, графіки відключень сьогодні цілу добу - Міненерго

Ворог уночі атакував об’єкт енергетики у центральному регіоні, пошкоджено обладнання. Протягом усієї доби застосовуються графіки відключень електроенергії. Про це повідомили у середу в Міненерго, пише УНН.

Деталі

"Через дефіцит в енергосистемі, який є наслідком масованих російських атак, графіки погодинних відключень застосовуються з 0:00 до 24:00. У разі зміни ситуації інформацію буде оновлено", - ідеться у повідомленні.

Обстріли

"Уночі ворог атакував енергетичний об’єкт у центральному регіоні. Є пошкоджене обладнання. На місце викликано ДСНС, поліцію", - зазначили у Міненерго.

У Львівській області внаслідок нічного ворожого удару, як повідомляється, пошкоджено повітряні лінії та електричне обладнання. Знеструмлено 285 точок обліку. Тривають відновлювальні роботи.

Відключення світла

У Київській області відключалась високовольтна повітряна лінія. Впродовж дня її включили в роботу. Причина відключення – коротке замикання на лінії, яка проходить територією білорусі (після 24.02.22 року українські енергетики не мають доступу до обслуговування цієї лінії).

У Полтавській області на одній з підстанцій відключалося обладнання, у результаті чого знеструмлювались побутові споживачі та адміністративні будівлі. Всіх заживлено.

На Волині короткочасно відключалась повітряна лінія обленерго. Знеструмлювалися побутові споживачі. Всіх заживлено.

В Одеській області відключалась повітряна лінія обленерго. Знеструмлювалися побутові споживачі. Впродовж години всіх було заживлено.

НС

У східному регіоні на високовольтній повітряній лінії, частина якої проходить через район бойових дій, виявлено крадіжку проводів загальною довжиною понад 62 км. При цьому низку опор повалено на землю. Повідомлено у поліцію.

Імпорт та експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 28 000 МВт-год. Експорту не передбачається.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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