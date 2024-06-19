Ворог уночі атакував об'єкт енергетики, графіки відключень сьогодні цілу добу - Міненерго
Київ • УНН
Ворог уночі атакував об’єкт енергетики у центральному регіоні, пошкоджено обладнання. Протягом усієї доби застосовуються графіки відключень електроенергії.
Ворог уночі атакував об’єкт енергетики у центральному регіоні, пошкоджено обладнання. Протягом усієї доби застосовуються графіки відключень електроенергії. Про це повідомили у середу в Міненерго, пише УНН.
Деталі
"Через дефіцит в енергосистемі, який є наслідком масованих російських атак, графіки погодинних відключень застосовуються з 0:00 до 24:00. У разі зміни ситуації інформацію буде оновлено", - ідеться у повідомленні.
Обстріли
"Уночі ворог атакував енергетичний об’єкт у центральному регіоні. Є пошкоджене обладнання. На місце викликано ДСНС, поліцію", - зазначили у Міненерго.
У Львівській області внаслідок нічного ворожого удару, як повідомляється, пошкоджено повітряні лінії та електричне обладнання. Знеструмлено 285 точок обліку. Тривають відновлювальні роботи.
Відключення світла
У Київській області відключалась високовольтна повітряна лінія. Впродовж дня її включили в роботу. Причина відключення – коротке замикання на лінії, яка проходить територією білорусі (після 24.02.22 року українські енергетики не мають доступу до обслуговування цієї лінії).
У Полтавській області на одній з підстанцій відключалося обладнання, у результаті чого знеструмлювались побутові споживачі та адміністративні будівлі. Всіх заживлено.
На Волині короткочасно відключалась повітряна лінія обленерго. Знеструмлювалися побутові споживачі. Всіх заживлено.
В Одеській області відключалась повітряна лінія обленерго. Знеструмлювалися побутові споживачі. Впродовж години всіх було заживлено.
НС
У східному регіоні на високовольтній повітряній лінії, частина якої проходить через район бойових дій, виявлено крадіжку проводів загальною довжиною понад 62 км. При цьому низку опор повалено на землю. Повідомлено у поліцію.
Імпорт та експорт
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 28 000 МВт-год. Експорту не передбачається.