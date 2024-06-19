Враг ночью атаковал объект энергетики в центральном регионе, повреждено оборудование. В течение всех суток применяются графики отключений электроэнергии. Об этом сообщили в среду в Минэнерго, пишет УНН.

Детали

"Из-за дефицита в энергосистеме, который является следствием массированных российских атак, графики почасовых отключений применяются с 0:00 до 24:00. В случае изменения ситуации информация будет обновлена", - говорится в сообщении.

Обстрелы

"Ночью враг атаковал энергетический объект в центральном регионе. Есть поврежденное оборудование. На место вызваны ГСЧС, полиция", - отметили в Минэнерго.

Во Львовской области в результате ночного вражеского удара, как сообщается, повреждены воздушные линии и электрическое оборудование. Обесточены 285 точек учета. Продолжаются восстановительные работы.

Отключение света

В Киевской области отключалась высоковольтная воздушная линия. В течение дня ее включили в работу. Причина отключения - короткое замыкание на линии, которая проходит по территории беларуси (после 24.02.22 года украинские энергетики не имеют доступа к обслуживанию этой линии).

В Полтавской области на одной из подстанций отключалось оборудование, в результате чего обесточивались бытовые потребители и административные здания. Всех запитали.

На Волыни кратковременно отключалась воздушная линия облэнерго. Обесточивались бытовые потребители. Всех запитали.

В Одесской области отключалась воздушная линия облэнерго. Обесточились бытовые потребители. В течение часа все были запитаны.

ЧС

В восточном регионе на высоковольтной воздушной линии, часть которой проходит через район боевых действий, обнаружена кража проводов общей протяженностью более 62 км. При этом ряд опор повалены на землю. Сообщено в полицию.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 28 000 МВт-ч. Экспорта не предвидится.