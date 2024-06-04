Ворог у Запорізькій області по 8 населених пунктах завдав 446 ворожих ударів
Київ • УНН
За минулу добу російсько-окупаційні війська 446 разів завдали ударів по 8 населених пунктах Запорізької області, використовуючи різне озброєння, включаючи безпілотні літальні апарати, ракетні та артилерійські системи, в результаті чого були зруйновані житлові будинки, але жертв серед цивільного населення не було.
За останню добу окупаційні сили вдарили 446 разів по 8 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
У Новоандріївці та Левадному були зафіксовані авіаційні удари противника. Водночас, 177 безпілотних літальних апаратів різних модифікацій атакували Червонодніпровку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
Роботине, Мала Токмачка та Малинівка отримали 26 обстрілів з ракетно-артилерійських комплексів. Ще 241 артобстріл був проведений по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.
Додамо
За цей період надійшло 11 повідомлень про руйнування житла. На щастя, мирні жителі не постраждали.
окупанти 420 разів ударили по Запорізькій області03.06.24, 07:50 • 24615 переглядiв