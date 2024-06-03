окупанти 420 разів ударили по Запорізькій області
Київ • УНН
Протягом дня окупанти завдали 420 ударів по Запорізькій області, завдавши авіаударів по 8 населених пунктах за допомогою безпілотників, РСЗВ та артилерійських обстрілів, внаслідок чого були зруйновані житлові будинки, але жертв серед цивільного населення не було.
Впродовж доби окупанти 420 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що ворог завдав авіаційні удари по Новоандріївці, Малинівці та Левадному.
- ▪️178 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
- ▪️15 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Роботине, Малу Токмачку та Нове Запоріжжя (Пологівський район).
- ▪️ 224 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Степногірська.
Надійшло 4 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.
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