оккупанты 420 раз ударили по Запорожской области

NYT: российские власти вывезли в Россию весь детский дом в Херсоне и снимали все для пропаганды

Российские власти насильно перевезли целый детский дом из Херсона, Украина, в Россию, снимая этот процесс на видео в пропагандистских целях, что, по мнению экспертов, может представлять собой военное преступление.