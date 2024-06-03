оккупанты 420 раз ударили по Запорожской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
  •  14345 просмотра

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

Эксклюзив
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Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  166613 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  160355 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  161301 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  148573 просмотра

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Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  143351 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
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"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
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оккупанты 420 раз ударили по Запорожской области

В течение дня оккупанты нанесли 420 ударов по Запорожской области, нанеся авиаудары по 8 населенным пунктам с помощью беспилотников, РСЗО и артиллерийских обстрелов, в результате чего были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.

Война •   •  10630 просмотра
оккупанты 420 раз ударили по Запорожской области

Ночью оккупанты ударили по базе отдыха на Харьковщине, погиб мужчина

Один человек погиб и двое мирных жителей получили ранения в результате массированного ракетного обстрела российскими оккупантами базы отдыха в поселке Змиев Харьковской области после полуночи.

Общество •   •  12700 просмотра
Ночью оккупанты ударили по базе отдыха на Харьковщине, погиб мужчина

Еще плюс 1270 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 511 130 человек личного состава и 7779 танков.

Война •   •  13222 просмотра
Еще плюс 1270 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Китай заявил, что обнаружил в центральных госорганах двух шпионов MI6

Китай определил двух сотрудников центрального правительства, Вана и его жену Чжоу, как шпионов, завербованных британским разведывательным агентством MI6 в рамках программы обмена и финансовых стимулов для сбора разведывательных данных.

политика •   •  14201 просмотра
Китай заявил, что обнаружил в центральных госорганах двух шпионов MI6

Наводнение на юге Германии: пожарный погиб во время спасательной операции

Пожарный погиб во время спасательной операции на юге Германии в результате сильного наводнения, вызванного проливными дождями и повышением уровня воды в Дунае и его притоках.

Общество •   •  12540 просмотра
Наводнение на юге Германии: пожарный погиб во время спасательной операции

Зеленский встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим

Президент Зеленский впервые посетил Филиппины, встретился с президентом Маркосом-младшим, обсудил открытие посольства Украины в Маниле, двустороннее сотрудничество, территориальную целостность Украины и участие Филиппин во Всемирном саммите мира.

Война •   •  16974 просмотра
Зеленский встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим

Чехия запустила проект добровольного возвращения украинцев на родину

Чешская Республика запустила пилотный проект по содействию добровольному возвращению украинских беженцев, предоставив с июня по ноябрь бесплатные билеты на автобусы и услуги скорой помощи для 400 человек и 30 пациентов соответственно.

Общество •   •  14625 просмотра
Чехия запустила проект добровольного возвращения украинцев на родину

Зеленский прибыл в столицу Филиппин

Зеленский прибыл в Манилу, столицу Филиппин, чтобы лично пригласить президента Фердинанда Маркоса на мирный саммит и призвать к участию региональных лидеров, а также объявить о планах Украины открыть посольство в Маниле в этом году.

политика •   •  14385 просмотра
Зеленский прибыл в столицу Филиппин

3 июня: Всемирный день велосипеда, День защиты от насекомых

Сегодня, третьего июня, во многих странах мира любители двухколесного экологического чистого вида транспорта могут приобщиться к различным мероприятиям по случаю Всемирного дня велосипеда.

УНН Lite •   •  19873 просмотра
3 июня: Всемирный день велосипеда, День защиты от насекомых

NYT: российские власти вывезли в Россию весь детский дом в Херсоне и снимали все для пропаганды

Российские власти насильно перевезли целый детский дом из Херсона, Украина, в Россию, снимая этот процесс на видео в пропагандистских целях, что, по мнению экспертов, может представлять собой военное преступление.

Общество •   •  16582 просмотра
NYT: российские власти вывезли в Россию весь детский дом в Херсоне и снимали все для пропаганды