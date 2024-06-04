Враг в Запорожской области по 8 населенным пунктам нанес 446 вражеских ударов

За последние сутки оккупационные силы ударили 446 раз по 8 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В Новоандреевке и Левадном были зафиксированы авиационные удары противника. В то же время, 177 беспилотных летательных аппаратов различных модификаций атаковали Красноднепровка, Гуляйполе, Левадное, Работино, малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

Работино, Малая Токмачка и Малиновка получили 26 обстрелов из ракетно-артиллерийских комплексов. Еще 241 артобстрел был произведен по территории Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работиного, Левадного и Малиновки.

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За этот период поступило 11 сообщений о разрушении жилья. К счастью, мирные жители не пострадали.

оккупанты 420 раз ударили по Запорожской области