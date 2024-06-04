Враг в Запорожской области по 8 населенным пунктам нанес 446 вражеских ударов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
  •  110200 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
  •  113961 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

Эксклюзив
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
  •  147671 просмотра

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
  •  107422 просмотра

Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"

Эксклюзив
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
  •  132125 просмотра

"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
  •  108375 просмотра

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

Эксклюзив
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
2 июня 2024, 16:49  •  110955 просмотра

Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  172606 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  163328 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  162471 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

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Враг в Запорожской области по 8 населенным пунктам нанес 446 вражеских ударов

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 446 раз нанесли удары по 8 населенным пунктам Запорожской области, используя различное вооружение, включая беспилотные летательные аппараты, ракетные и артиллерийские системы, в результате чего были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.

Война •   •  8687 просмотра
Враг в Запорожской области по 8 населенным пунктам нанес 446 вражеских ударов

Филиппины отвергли заявления Китая о нападении на береговую охрану в Южно-Китайском море

Филиппинские военные опровергли обвинения Китая в нападении на свою береговую охрану, заявив, что их действия в Южно-Китайском море соответствовали профессиональным стандартам.

Новости Мира •   •  6189 просмотра
Филиппины отвергли заявления Китая о нападении на береговую охрану в Южно-Китайском море

Сегодня День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии россии против Украины

С начала вооруженной агрессии россии против Украины 546 украинских детей были убиты и более 1345 ранены, 15 стали жертвами сексуального насилия и почти 20 000 насильственно депортированы в Россию по состоянию на начало июня 2024 года.

Общество •   •  10069 просмотра
Сегодня День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии россии против Украины

Новый вариант Covid KP.2 угрожает вытеснить доминирующий штамм

Новый вариант Covid KP. 2 становится все более распространенным и может вытеснить ранее доминирующий штамм, потенциально вызывая новую волну случаев.

COVID-19 •   •  9270 просмотра
Новый вариант Covid KP.2 угрожает вытеснить доминирующий штамм

14-летняя девочка получила травму позвоночника, спускаясь с горы Говерла

14-летняя девочка получила травму позвоночника во время спуска с горы Говерла в Ивано-Франковской области и была спасена спасателями.

Общество •   •  11343 просмотра
14-летняя девочка получила травму позвоночника, спускаясь с горы Говерла

4 июня: Всемирный день борьбы с кариесом, Международный день корги

Сегодня, четвертого июня, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы с кариесом, который был начат в США в 2013 году. По данным ВОЗ во всем мире кариес встречается у 60-90% детей школьного возраста и почти у 100% взрослых людей.

УНН Lite •   •  10094 просмотра
4 июня: Всемирный день борьбы с кариесом, Международный день корги

Литовский журналист присоединится к ВСУ как волонтер-парамедик из-за гибели "Чеки"

Литовский журналист Миндаугас Йошунас решил присоединиться к Вооруженным Силам Украины в качестве волонтера-парамедика, чтобы помогать спасать жизни на фронте после гибели парамедикини и журналистки Ирины "Чеки" Цыбух.

Война •   •  13717 просмотра
Литовский журналист присоединится к ВСУ как волонтер-парамедик из-за гибели "Чеки"

Пожар в психоневрологическом интернате Ровенской области: удалось спасти 9 человек и эвакуировали 39

В селе Орловка Ровенской области произошел пожар в психоневрологическом интернате, где 9 человек были спасены и 39 эвакуированы пожарными.

Общество •   •  13136 просмотра
Пожар в психоневрологическом интернате Ровенской области: удалось спасти 9 человек и эвакуировали 39

В Днепре прогремели взрывы

По сообщениям, в городе Днепр произошли взрывы.

Война •   •  19917 просмотра
В Днепре прогремели взрывы

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока

Воздушные силы Украины информируют о потенциальных угрозах применения баллистических ракет с востока.

Война •   •  21520 просмотра
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока