Ворог обстріляв Миколаївщину: зафіксовано влучання в приватний будинок, але без жертв
Київ • УНН
У Миколаївській області рф обстріляла громаду Очакова та атакувала село Дмитрівка за допомогою безпілотника, пошкодивши приватний будинок, але не спричинивши жертв серед цивільного населення.
На Миколаївщині рф обстріляла Очаківську громаду та атакувала дроном село Дмитрівка Куцурубської громади. Пошкоджено приватний будинок, але без жертв серед цивільного населення. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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За інформацією районних військових адміністрацій, 18 травня о 09:17 ворог обстріляв з артилерії Очаківську громаду. Пізніше, о 14:30 ворог окупанти атакували дроном-камікадзе типу FPV село Дмитрівка Куцурубської громади. Внаслідок даної атаки відбулося влучання в приватний будинок.
На щастя, в обох ситуаціях обійшлося без жертв серед цивільного населення.
Додамо
У ніч на 19 травня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони велась бойова робота, під час якої було знищено БпЛА типу "Shahed 131/136".
Протиповітряна оборона працює по ворожому безпілотнику на Одещині та Миколаївщині19.05.24, 07:34 • 38435 переглядiв