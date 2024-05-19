Враг обстрелял Николаевскую область: зафиксировано попадание в частный дом, но без жертв

На Николаевщине рф обстреляла Очаковскую общину и атаковала дроном село Дмитровка Куцурубской общины. Поврежден частный дом, но без жертв среди гражданского населения. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций, 18 мая в 09:17 враг обстрелял из артиллерии Очаковскую громаду. Позже, в 14:30 враг оккупанты атаковали дроном-камикадзе типа FPV село Дмитровка Куцурубской громады. Вследствие данной атаки произошло попадание в частный дом.

К счастью, в обеих ситуациях обошлось без жертв среди гражданского населения.

Добавим

В ночь на 19 мая на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны велась боевая работа, во время которой был уничтожен БпЛА типа "Shahed 131/136".

Противовоздушная оборона работает по вражескому беспилотнику в Одесской и Николаевской областях