Враг обстрелял Николаевскую область: зафиксировано попадание в частный дом, но без жертв

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vitalii-kimВиталий Ким
shakhed-131Шахед 131
ochakovОчаковский район
nikolaevНиколаев
Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
  •  122311 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
  •  119986 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  147197 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  135872 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  117544 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  123575 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  134617 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125354 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118638 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  238983 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  506841 просмотра

Враг обстрелял Николаевскую область: зафиксировано попадание в частный дом, но без жертв

В Николаевской области рф обстреляла общину Очакова и атаковала село Дмитровка с помощью беспилотника, повредив частный дом, но не вызвав жертв среди гражданского населения.

Общество •   •  2872 просмотра
Враг обстрелял Николаевскую область: зафиксировано попадание в частный дом, но без жертв

рф повредила санаторий, дома и инфраструктуру на Днепропетровщине: жертв нет

российские артиллерийские удары повредили санаторий, дома, хозяйственные постройки, скутер, линии электропередач и газопровод в Днепропетровской области, но обошлось без жертв.

Общество •   •  4470 просмотра
рф повредила санаторий, дома и инфраструктуру на Днепропетровщине: жертв нет

Над Одессой сбит российский беспилотник, жертв нет

Украинские Силы противовоздушной обороны сбили российский беспилотник над Одессой, никто не пострадал.

Война •   •  7585 просмотра
Над Одессой сбит российский беспилотник, жертв нет

Противовоздушная оборона работает по вражескому беспилотнику в Одесской и Николаевской областях

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют, что системы противовоздушной обороны обнаружили вражеский разведывательный беспилотник в Одесской и Николаевской областях.

Война •   •  8821 просмотра
Противовоздушная оборона работает по вражескому беспилотнику в Одесской и Николаевской областях

Зеленский поздравил Усика с победой над Фьюри: "Тяжелая битва, доказывающая: украинская выдержка и сила рождают украинскую победу"

Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал первым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе в 21 веке, объединив все четыре главных пояса.

спорт •   •  8440 просмотра
Зеленский поздравил Усика с победой над Фьюри: "Тяжелая битва, доказывающая: украинская выдержка и сила рождают украинскую победу"

За сутки погибло 1 210 военнослужащих рф

По данным Вооруженных Сил Украины, за сутки рф потеряла 1210 человек личного состава, 16 танков, 35 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, 3 РСЗО, 2 зенитно-ракетных комплекса, 47 БПЛА, 1 крылатую ракету, а также 82 автотранспортных средства и автоцистерны.

Война •   •  10499 просмотра
За сутки погибло 1 210 военнослужащих рф

На Харьковщине Силы обороны частично вернули позиции, захваченные врагом - Федоренко

Вооруженные Силы Украины частично вернули захваченные позиции и взяли в плен вражеских боевиков в Харьковской области.

Война •   •  11949 просмотра
На Харьковщине Силы обороны частично вернули позиции, захваченные врагом - Федоренко

Израильские войска захватили часть Рафаха в Газе: десятки убитых и раненых

Израильские войска продвинулись в северную часть сектора Газа, убив и ранив десятки палестинцев, и захватили часть города Рафах вблизи границы с Египтом, что вызвало тревогу из-за ухудшения гуманитарной ситуации.

Новости Мира •   •  12526 просмотра
Израильские войска захватили часть Рафаха в Газе: десятки убитых и раненых

Сегодня День памяти жертв политических репрессий: сколько украинцев стали жертвами преступного коммунистического режима

Украина чтит память жертв советских политических репрессий: миллионы людей были арестованы, казнены или отправлены в лагеря в 1920-1980-х годах за сопротивление коммунистической идеологии.

Общество •   •  12348 просмотра
Сегодня День памяти жертв политических репрессий: сколько украинцев стали жертвами преступного коммунистического режима

МВД рф объявило в розыск заместителя главы ОП Машовца

Министерство внутренних дел рф объявило в розыск Романа Машовца, заместителя руководителя Офиса Президента Украины, обвиняя его в организации вероятных терактов.

Новости Мира •   •  13715 просмотра
МВД рф объявило в розыск заместителя главы ОП Машовца