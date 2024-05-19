Противовоздушная оборона работает по вражескому беспилотнику в Одесской и Николаевской областях
Киев • УНН
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют, что системы противовоздушной обороны обнаружили вражеский разведывательный беспилотник в Одесской и Николаевской областях.
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщают о возможной работе ПВО по вражескому разведывательному БпЛА в Одесской и Николаевской областях, передает УНН.
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Противовоздушная оборона работает по вражескому беспилотнику в Одесской и Николаевской областях
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют, что системы противовоздушной обороны обнаружили вражеский разведывательный беспилотник в Одесской и Николаевской областях.
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