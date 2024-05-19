Противовоздушная оборона работает по вражескому беспилотнику в Одесской и Николаевской областях

19 мая: День рождения кубика Рубика, День семейной медицины в Украине

Именно 19 мая 1974 года венгерский архитектор и скульптор Эрне Рубик впервые представил свою механическую головоломку. Считается, что на данный момент во всем мире продано более 300 миллионов экземпляров классического варианта кубика Рубика.