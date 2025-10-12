$41.510.00
Ворог атакував Запорізьку область: 32-річний чоловік загинув від удару безпілотника

Київ • УНН

 • 1368 перегляди

Ввечері 12 жовтня ворог вдарив по Пологівському району Запорізької області. Внаслідок атаки безпілотником на автівку загинув 32-річний чоловік.

Ворог атакував Запорізьку область: 32-річний чоловік загинув від удару безпілотника

Ворог ввечері в неділю, 12 жовтня, ударив по Запорізькій області, в результаті чого загинула людина. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, удар прийшовся по Пологівському району.

32-річний чоловік загинув внаслідок російського обстрілу Оріхівської громади Пологівського району. Ворог атакував безпілотником автівку

- написав Федоров.

Він уточнив, що водій загинув на місці.

Нагадаємо

Напередодні внаслідок ворожих атак на Гуляйполе Запорізької області загинула жінка, 11 людей отримали поранення в обласному центрі.

Днем раніше внаслідок нічних обстрілів Запорізької області загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення.

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Запорізька область