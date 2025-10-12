Ворог атакував Запорізьку область: 32-річний чоловік загинув від удару безпілотника
Київ • УНН
Ввечері 12 жовтня ворог вдарив по Пологівському району Запорізької області. Внаслідок атаки безпілотником на автівку загинув 32-річний чоловік.
Ворог ввечері в неділю, 12 жовтня, ударив по Запорізькій області, в результаті чого загинула людина. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.
Деталі
За його словами, удар прийшовся по Пологівському району.
32-річний чоловік загинув внаслідок російського обстрілу Оріхівської громади Пологівського району. Ворог атакував безпілотником автівку
Він уточнив, що водій загинув на місці.
Нагадаємо
Напередодні внаслідок ворожих атак на Гуляйполе Запорізької області загинула жінка, 11 людей отримали поранення в обласному центрі.
Днем раніше внаслідок нічних обстрілів Запорізької області загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення.
