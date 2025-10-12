Враг атаковал Запорожскую область: 32-летний мужчина погиб от удара беспилотника
Киев • УНН
Вечером 12 октября враг ударил по Пологовскому району Запорожской области. В результате атаки беспилотником на автомобиль погиб 32-летний мужчина.
Враг вечером в воскресенье, 12 октября, ударил по Запорожской области, в результате чего погиб человек. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, удар пришелся по Пологовскому району.
32-летний мужчина погиб в результате российского обстрела Ореховской общины Пологовского района. Враг атаковал беспилотником автомобиль
Он уточнил, что водитель погиб на месте.
Напомним
Накануне в результате вражеских атак на Гуляйполе Запорожской области погибла женщина, 11 человек получили ранения в областном центре.
Днем ранее в результате ночных обстрелов Запорожской области погибли два человека, еще двое получили ранения.
