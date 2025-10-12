Ворог атакував Харків: вибухи біля житлової забудови та пошкоджені будинки

$41.510.00
48.210.00
ukenru
17:52 • 10922 перегляди
Україна обрала представницю на Дитяче Євробачення-2025: хто поїде до ГрузіїPhoto
16:23 • 16119 перегляди
"Якщо росія не сяде за стіл переговорів – вона заплатить за це" – Макрон після розмови з Зеленським Video
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28 • 25457 перегляди
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
12 жовтня, 12:27 • 20333 перегляди
Українські військові звільнили від окупантів Малі Щербаки у Запорізькій областіVideo
11 жовтня, 16:00 • 78352 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 98638 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 52154 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 52744 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 41387 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 30735 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4.8м/с
81%
746мм
Популярнi новини
Китай відповів на погрози Трампа про введення нових мит12 жовтня, 12:10 • 9132 перегляди
Президент Мадагаскару заявив про спробу перевороту після приєднання військових до протестів – ReutersVideo12 жовтня, 12:17 • 5510 перегляди
Відомий портрет Марії-Антуанетти насправді зображує її сестру - дослідження12 жовтня, 12:46 • 7236 перегляди
Розвідка США допомагає Україні атакувати російську енергетичну інфраструктуру – FT12 жовтня, 13:11 • 6540 перегляди
Посол США у Ізраїлі висміяв британську міністерку через заяву про роль Лондона в угоді щодо ГазиVideo16:08 • 4318 перегляди
Публікації
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28 • 25462 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo11 жовтня, 16:00 • 78355 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям 11 жовтня, 14:06 • 98638 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 11 жовтня, 08:00 • 44703 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 80310 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Ігор Терехов
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Китай
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 20763 перегляди
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 50235 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 54401 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 56060 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 122014 перегляди
Актуальне
Fox News
Північний потік
Facebook
Financial Times
ATACMS

Ворог атакував Харків: вибухи біля житлової забудови та пошкоджені будинки

Київ • УНН

 • 608 перегляди

Ввечері 12 жовтня росіяни атакували Харків, щонайменше три вибухи пролунали у Шевченківському районі. Зафіксовано вибиті вікна у двох двоповерхових та низці приватних будинків, інформації про постраждалих немає.

Ворог атакував Харків: вибухи біля житлової забудови та пошкоджені будинки

Ввечері у неділю, 12 жовтня, росіяни атакували Харків. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, щонйаменше три вибухи пролунали у Шевченківському районі міста поряд з житловою забудовою.

Внаслідок ударів по Шевченківському районі міста зафіксовано вибиті вікна у двох двоповерхових будинках, а також у низці приватних будівель

- написав Терехов.

Водночас він додав, що інформації щодо постраждалих наразі не надходило.

Нагадаємо

12 жовтня російські війська завдали удару крилатими авіабомбами по Немишлянському та Слобідському районах Харкова. Внаслідок атаки 42-річний чоловік отримав поранення та був госпіталізований.

Близько двох десятків вибухів пролунали у Харкові за 20 хвилин атаки БпЛА - Терехов 06.10.25, 23:19 • 4157 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Ігор Терехов
Харків