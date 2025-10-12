Ворог атакував Харків: вибухи біля житлової забудови та пошкоджені будинки
Ввечері 12 жовтня росіяни атакували Харків, щонайменше три вибухи пролунали у Шевченківському районі. Зафіксовано вибиті вікна у двох двоповерхових та низці приватних будинків, інформації про постраждалих немає.
Ввечері у неділю, 12 жовтня, росіяни атакували Харків. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.
Деталі
За його словами, щонйаменше три вибухи пролунали у Шевченківському районі міста поряд з житловою забудовою.
Внаслідок ударів по Шевченківському районі міста зафіксовано вибиті вікна у двох двоповерхових будинках, а також у низці приватних будівель
Водночас він додав, що інформації щодо постраждалих наразі не надходило.
12 жовтня російські війська завдали удару крилатими авіабомбами по Немишлянському та Слобідському районах Харкова. Внаслідок атаки 42-річний чоловік отримав поранення та був госпіталізований.
