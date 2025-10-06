Близько двох десятків вибухів пролунали у Харкові за 20 хвилин атаки БпЛА - Терехов

Увечері 6 жовтня протягом двадцяти хвилин дронової атаки на Харків пролунало близько двадцяти вибухів. У місті виникли численні пожежі. Про це інформує міський голова Ігор Терехов, передає УНН.

