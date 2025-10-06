Близько двох десятків вибухів пролунали у Харкові за 20 хвилин атаки БпЛА - Терехов

$41.230.05
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 13747 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 30044 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 29624 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 32978 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 62639 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 30330 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 37374 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 64892 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 76680 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 91989 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Навчальні центри переміщуються вглиб країни, далі від лінії фронту - Сирський6 жовтня, 11:59 • 12466 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 27672 перегляди
Найдешевший електрокар у Європі отримує збільшення потужності та акумулятор LFPPhoto6 жовтня, 14:03 • 9912 перегляди
Зниклих жінку та дитину знайшли мертвими у водоймі на Полтавщині: пошуки чоловіка триваютьPhoto6 жовтня, 14:59 • 7994 перегляди
Британія відреагувала на заяву Зеленського щодо використання її комплектуючих у російських дронах та ракетах 16:40 • 10185 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 27701 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 38185 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto6 жовтня, 06:06 • 62639 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 179898 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 107993 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля18:42 • 2370 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 63765 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 60333 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 135956 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 67771 перегляди
Близько двох десятків вибухів пролунали у Харкові за 20 хвилин атаки БпЛА - Терехов

Київ • УНН

 • 798 перегляди

Харків зазнав двадцяти вибухів протягом двадцяти хвилин дронової атаки, що спричинило кілька пожеж. Інформації про постраждалих наразі немає.

Близько двох десятків вибухів пролунали у Харкові за 20 хвилин атаки БпЛА - Терехов

Увечері 6 жовтня протягом двадцяти хвилин дронової атаки на Харків пролунало близько двадцяти вибухів. У місті виникли численні пожежі. Про це інформує міський голова Ігор Терехов, передає УНН.

За двадцять хвилин дронової атаки на Харків пролунали біля двох десятків вибухів. У місті спалахнули кілька пожеж

- написав чиновник у своєму Telegram.

За його словами, інформація про постраждалих наразі не надходила.

"На місто ще суне група ворожих бойових дронів - будьте обережні!", - закликав містян Терехов.

Нагадаємо

У Харкові пролунали вибухи, мер Ігор Терехов повідомив про пожежу в Індустріальному районі. 

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Харків