Близько двох десятків вибухів пролунали у Харкові за 20 хвилин атаки БпЛА - Терехов
Київ • УНН
Харків зазнав двадцяти вибухів протягом двадцяти хвилин дронової атаки, що спричинило кілька пожеж. Інформації про постраждалих наразі немає.
Увечері 6 жовтня протягом двадцяти хвилин дронової атаки на Харків пролунало близько двадцяти вибухів. У місті виникли численні пожежі. Про це інформує міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
За двадцять хвилин дронової атаки на Харків пролунали біля двох десятків вибухів. У місті спалахнули кілька пожеж
За його словами, інформація про постраждалих наразі не надходила.
"На місто ще суне група ворожих бойових дронів - будьте обережні!", - закликав містян Терехов.
