Около двух десятков взрывов прогремели в Харькове за 20 минут атаки БПЛА - Терехов

Вечером 6 октября в течение двадцати минут дроновой атаки на Харьков прозвучало около двадцати взрывов. В городе возникли многочисленные пожары. Об этом информирует городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

