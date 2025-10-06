Около двух десятков взрывов прогремели в Харькове за 20 минут атаки БПЛА - Терехов
Киев • УНН
Харьков подвергся двадцати взрывам в течение двадцати минут дроновой атаки, что привело к нескольким пожарам. Информации о пострадавших пока нет.
Вечером 6 октября в течение двадцати минут дроновой атаки на Харьков прозвучало около двадцати взрывов. В городе возникли многочисленные пожары. Об этом информирует городской голова Игорь Терехов, передает УНН.
По его словам, информация о пострадавших пока не поступала.
"На город еще движется группа вражеских боевых дронов - будьте осторожны!", - призвал горожан Терехов.
