Около двух десятков взрывов прогремели в Харькове за 20 минут атаки БПЛА - Терехов

$41.230.05
48.380.12
ukenru
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 13611 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 29529 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 29250 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 32626 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 62179 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 30275 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 37328 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 64850 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 76650 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 91954 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Популярные новости
Учебные центры перемещаются вглубь страны, дальше от линии фронта - Сырский6 октября, 11:59 • 12306 просмотра
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto6 октября, 12:01 • 27379 просмотра
Самый дешевый электрокар в Европе получает увеличение мощности и аккумулятор LFPPhoto6 октября, 14:03 • 9532 просмотра
Пропавшие женщина и ребенок найдены мертвыми в водоеме на Полтавщине: поиски мужчины продолжаютсяPhoto14:59 • 7674 просмотра
Британия отреагировала на заявление Зеленского об использовании ее комплектующих в российских дронах и ракетах16:40 • 10009 просмотра
публикации
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto6 октября, 12:01 • 27387 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 38028 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto6 октября, 06:06 • 62183 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 179766 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 107879 просмотра
УНН Lite
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы18:42 • 2184 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 63701 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 60272 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 135889 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 67717 просмотра
Около двух десятков взрывов прогремели в Харькове за 20 минут атаки БПЛА - Терехов

Киев • УНН

 • 628 просмотра

Харьков подвергся двадцати взрывам в течение двадцати минут дроновой атаки, что привело к нескольким пожарам. Информации о пострадавших пока нет.

Около двух десятков взрывов прогремели в Харькове за 20 минут атаки БПЛА - Терехов

Вечером 6 октября в течение двадцати минут дроновой атаки на Харьков прозвучало около двадцати взрывов. В городе возникли многочисленные пожары. Об этом информирует городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

За двадцать минут дроновой атаки на Харьков прозвучало около двух десятков взрывов. В городе вспыхнули несколько пожаров

- написал чиновник в своем Telegram.

По его словам, информация о пострадавших пока не поступала.

"На город еще движется группа вражеских боевых дронов - будьте осторожны!", - призвал горожан Терехов.

Напомним

В Харькове прозвучали взрывы, мэр Игорь Терехов сообщил о пожаре в Индустриальном районе. 

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Харьков