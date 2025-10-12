Враг атаковал Харьков: взрывы возле жилой застройки и поврежденные дома
Киев • УНН
Вечером 12 октября россияне атаковали Харьков, по меньшей мере три взрыва прогремели в Шевченковском районе. Зафиксированы выбитые окна в двух двухэтажных и ряде частных домов, информации о пострадавших нет.
Вечером в воскресенье, 12 октября, россияне атаковали Харьков. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.
Детали
По его словам, по меньшей мере три взрыва прогремели в Шевченковском районе города рядом с жилой застройкой.
В результате ударов по Шевченковскому району города зафиксированы выбитые окна в двух двухэтажных домах, а также в ряде частных строений
В то же время он добавил, что информации о пострадавших пока не поступало.
Напомним
12 октября российские войска нанесли удар крылатыми авиабомбами по Немышлянскому и Слободскому районам Харькова. В результате атаки 42-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован.
