Ворог атакував Харків, відомо про двох постраждалих - Терехов
Київ • УНН
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про вибух у Шевченківському районі міста. За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару є двоє постраждалих.
Армія рф задала удару по Харкову. У місті пролунав вибух, відомо про двох постраждалих. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
У Шевченківському районі міста вибух... За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару по Шевченківському району є постраждалі
Згодом міський голова Харкова повідомив, що вже відомо про двох постраждалих.
