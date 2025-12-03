Ворог атакував Харків, відомо про двох постраждалих - Терехов

$42.330.01
12:41 • 568 перегляди
Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України
11:38 • 5156 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
09:59 • 12021 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
09:21 • 16076 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 24949 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 33321 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 28461 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 38540 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 75294 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 49814 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Принц Ендрю не отримає 600 тисяч доларів компенсації за виселення з Royal Lodge3 грудня, 03:42 • 21536 перегляди
Чехія зупиняє оновлення танків T-72, які планувалося передати Україні3 грудня, 05:14 • 27353 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 31058 перегляди
У Зеленського мала бути зустріч з Віткоффом та Кушнером у Брюсселі, але її скасовано - журналіст3 грудня, 06:33 • 21127 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая11:34 • 7878 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая11:34 • 8090 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 31188 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 41087 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 50335 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції2 грудня, 14:40 • 48434 перегляди
Марк Рютте
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Роксолана Підласа
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Польща
Харківська область
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 53936 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 56130 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 111316 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 85216 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 100999 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
ФАБ-500

Ворог атакував Харків, відомо про двох постраждалих - Терехов

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про вибух у Шевченківському районі міста. За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару є двоє постраждалих.

Ворог атакував Харків, відомо про двох постраждалих - Терехов

Армія рф задала удару по Харкову. У місті пролунав вибух, відомо про двох постраждалих. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН

У Шевченківському районі міста вибух... За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару по Шевченківському району є постраждалі 

- повідомив Терехов.

Згодом міський голова Харкова повідомив, що вже відомо про двох постраждалих.

У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго27.11.25, 13:46 • 14517 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКиїв
Війна в Україні
Ігор Терехов
Харків