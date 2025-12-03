Ворог атакував Харків, відомо про двох постраждалих - Терехов

Армія рф задала удару по Харкову. У місті пролунав вибух, відомо про двох постраждалих. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

У Шевченківському районі міста вибух... За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару по Шевченківському району є постраждалі - повідомив Терехов.

Згодом міський голова Харкова повідомив, що вже відомо про двох постраждалих.

У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго