Враг атаковал Харьков, известно о двух пострадавших - Терехов

$42.330.01
49.180.13
ukenru
12:41 • 1668 просмотра
Заимствования ЕС и "репарационный кредит": Еврокомиссия представила юридические предложения для финансирования Украины
11:38 • 6968 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
09:59 • 12859 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
09:21 • 16925 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 25609 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 33698 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 28714 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 38721 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 75463 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 49912 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
0м/с
100%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Принц Эндрю не получит 600 тысяч долларов компенсации за выселение из Royal Lodge3 декабря, 03:42 • 22199 просмотра
Чехия останавливает обновление танков T-72, которые планировалось передать Украине3 декабря, 05:14 • 28029 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 32222 просмотра
У Зеленского должна была быть встреча с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе, но она отменена - журналист3 декабря, 06:33 • 21768 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю11:34 • 9960 просмотра
публикации
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю11:34 • 10114 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 32366 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 41638 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 50882 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции2 декабря, 14:40 • 48961 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Марк Рютте
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Роксолана Пидласа
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Польша
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 54178 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 56407 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 111576 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 85468 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 101248 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
FAB-500

Враг атаковал Харьков, известно о двух пострадавших - Терехов

Киев • УНН

 • 630 просмотра

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в Шевченковском районе города. По предварительной информации, в результате вражеского удара есть двое пострадавших.

Враг атаковал Харьков, известно о двух пострадавших - Терехов

Армия рф нанесла удар по Харькову. В городе прогремел взрыв, известно о двух пострадавших. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН

В Шевченковском районе города взрыв... По предварительной информации, в результате вражеского удара по Шевченковскому району есть пострадавшие 

- сообщил Терехов.

Впоследствии городской голова Харькова сообщил, что уже известно о двух пострадавших.

В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго27.11.25, 13:46 • 14517 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеКиев
Война в Украине
Игорь Терехов
Харьков