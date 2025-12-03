Враг атаковал Харьков, известно о двух пострадавших - Терехов

Армия рф нанесла удар по Харькову. В городе прогремел взрыв, известно о двух пострадавших. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

В Шевченковском районе города взрыв... По предварительной информации, в результате вражеского удара по Шевченковскому району есть пострадавшие - сообщил Терехов.

Впоследствии городской голова Харькова сообщил, что уже известно о двух пострадавших.

