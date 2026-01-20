Ворог атакує Україну крилатими ракетами: де зберігається загроза

Ворог вранці у вівторок, 20 січня, атакував Україну крилатими ракетами (КР). Про це повідомляє УНН.

Деталі

О 3:50 Повітряні сили ЗСУ (ПС) попередили про виліт бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-95МС з аеродрому оленья.

Можливі пуски крилатих ракет повітряного базування ближче до 6.00! У разі оголошення тривоги дотримуйтесь правил безпеки. Повітряні сили в готовності до відбиття удару противника! - підкреслили у ПС.

Вже о 6:26 там повідомили про першу крилату ракету на Чернігівщині, як тримала курс на Київщину. Згодом стало відомо про інші повітряні цілі:

на Сумщині - курсом на Чернігівщину;

Сумщина - КР на Дубов'язівку;

група КР над Київським водосховищем в південно-західному напрямку;

Київщина - КР на Фастів/ Бишів;

Чернігівщина КР на Драбів;

Полтавщина КР повз Оржицю в південному напрямку;

Черкащина - група КР на Кам'янку.

Тим часом моніторингові канали повідомили, що у повітряному просторі України перебувають близько 15 ракет, 7 із яких - на Київщині.

Станом на 7:10 повітряна тривога триває по всій Україні, крім західних областей.

Нагадаємо

Внаслідок нічної атаки на Київ постраждала одна людина, зафіксовано влучання в нежитлові будівлі та падіння БпЛА. На лівому березі столиці виникли перебої з електрикою та водопостачанням, об'єкти інфраструктури переходять на автономне живлення.

Ворог уночі вдарив по Запоріжжю: пошкоджено приватний будинок