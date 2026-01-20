Ворог атакує Україну крилатими ракетами: де зберігається загроза

$43.180.08
19 січня, 18:36 • 13043 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 26859 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 24576 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 26482 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 24738 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 27382 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 17322 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 40934 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 38842 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 18842 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Популярнi новини
У Києві розширюють мережу розподіленої генерації та залучають резерви, але екстрені відключення не скасують - Шмигаль19 січня, 20:25 • 4590 перегляди
Список країн, запрошених до "Ради миру" Дональда Трампа - Bloomberg19 січня, 20:48 • 6964 перегляди
ініційовано службову перевірку: Одеський ТЦК роз'яснив інцидент за участю військових та поліції19 січня, 21:21 • 7166 перегляди
"Прошу хліба": український пілот скинув жінці у Костянтинівці продукти з дронаVideo23:35 • 9636 перегляди
Нічна атака на Київ: у столиці вибухи та перебої зі світлом00:14 • 6470 перегляди
Публікації
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58 • 27384 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 40935 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України19 січня, 11:54 • 38843 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 55705 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 77086 перегляди
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 17360 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 32914 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 27894 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 32976 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 45179 перегляди
Ворог атакує Україну крилатими ракетами: де зберігається загроза

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Вранці 20 січня ворог атакував Україну крилатими ракетами. Перша ракета була зафіксована на Чернігівщині та прямувала на Київщину.

Ворог атакує Україну крилатими ракетами: де зберігається загроза

Ворог вранці у вівторок, 20 січня, атакував Україну крилатими ракетами (КР). Про це повідомляє УНН.

Деталі

О 3:50 Повітряні сили ЗСУ (ПС) попередили про виліт бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-95МС з аеродрому оленья.

Можливі пуски крилатих ракет повітряного базування ближче до 6.00! У разі оголошення тривоги дотримуйтесь правил безпеки. Повітряні сили в готовності до відбиття удару противника!

- підкреслили у ПС.

Вже о 6:26 там повідомили про першу крилату ракету на Чернігівщині, як тримала курс на Київщину. Згодом стало відомо про інші повітряні цілі:

  • на Сумщині - курсом на Чернігівщину;
    • Сумщина - КР на Дубов'язівку;
      • група КР над Київським водосховищем в південно-західному напрямку;
        • Київщина - КР на Фастів/ Бишів;
          • Чернігівщина КР на Драбів;
            • Полтавщина КР повз Оржицю в південному напрямку;
              • Черкащина - група КР на Кам'янку.

                Тим часом моніторингові канали повідомили, що у повітряному просторі України перебувають близько 15 ракет, 7 із яких - на Київщині.

                Станом на 7:10 повітряна тривога триває по всій Україні, крім західних областей.

                Нагадаємо

                Внаслідок нічної атаки на Київ постраждала одна людина, зафіксовано влучання в нежитлові будівлі та падіння БпЛА. На лівому березі столиці виникли перебої з електрикою та водопостачанням, об'єкти інфраструктури переходять на автономне живлення.

                Ворог уночі вдарив по Запоріжжю: пошкоджено приватний будинок20.01.26, 03:27 • 2430 переглядiв

                Вадим Хлюдзинський

                Війна в Україні