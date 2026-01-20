Ворог атакує Україну крилатими ракетами: де зберігається загроза
Київ • УНН
Вранці 20 січня ворог атакував Україну крилатими ракетами. Перша ракета була зафіксована на Чернігівщині та прямувала на Київщину.
Ворог вранці у вівторок, 20 січня, атакував Україну крилатими ракетами (КР). Про це повідомляє УНН.
Деталі
О 3:50 Повітряні сили ЗСУ (ПС) попередили про виліт бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-95МС з аеродрому оленья.
Можливі пуски крилатих ракет повітряного базування ближче до 6.00! У разі оголошення тривоги дотримуйтесь правил безпеки. Повітряні сили в готовності до відбиття удару противника!
Вже о 6:26 там повідомили про першу крилату ракету на Чернігівщині, як тримала курс на Київщину. Згодом стало відомо про інші повітряні цілі:
- на Сумщині - курсом на Чернігівщину;
- Сумщина - КР на Дубов'язівку;
- група КР над Київським водосховищем в південно-західному напрямку;
- Київщина - КР на Фастів/ Бишів;
- Чернігівщина КР на Драбів;
- Полтавщина КР повз Оржицю в південному напрямку;
- Черкащина - група КР на Кам'янку.
Тим часом моніторингові канали повідомили, що у повітряному просторі України перебувають близько 15 ракет, 7 із яких - на Київщині.
Станом на 7:10 повітряна тривога триває по всій Україні, крім західних областей.
Нагадаємо
Внаслідок нічної атаки на Київ постраждала одна людина, зафіксовано влучання в нежитлові будівлі та падіння БпЛА. На лівому березі столиці виникли перебої з електрикою та водопостачанням, об'єкти інфраструктури переходять на автономне живлення.
Ворог уночі вдарив по Запоріжжю: пошкоджено приватний будинок20.01.26, 03:27 • 2430 переглядiв