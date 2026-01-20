Враг атакует Украину крылатыми ракетами: где сохраняется угроза

Враг утром во вторник, 20 января, атаковал Украину крылатыми ракетами (КР). Об этом сообщает УНН.

Подробности

В 3:50 Воздушные силы ВСУ (ВС) предупредили о вылете бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС с аэродрома Оленья.

Возможны пуски крылатых ракет воздушного базирования ближе к 6.00! В случае объявления тревоги соблюдайте правила безопасности. Воздушные силы в готовности к отражению удара противника! - подчеркнули в ВС.

Уже в 6:26 там сообщили о первой крылатой ракете в Черниговской области, которая держала курс на Киевскую область. Впоследствии стало известно о других воздушных целях:

в Сумской области - курсом на Черниговскую область;

Сумская область - КР на Дубовязовку;

группа КР над Киевским водохранилищем в юго-западном направлении;

Киевская область - КР на Фастов/Бышев;

Черниговская область КР на Драбов;

Полтавская область КР мимо Оржицы в южном направлении;

Черкасская область - группа КР на Каменку.

Тем временем мониторинговые каналы сообщили, что в воздушном пространстве Украины находятся около 15 ракет, 7 из которых - в Киевской области.

По состоянию на 7:10 воздушная тревога продолжалась по всей Украине, кроме западных областей.

Напомним

В результате ночной атаки на Киев пострадал один человек, зафиксированы попадания в нежилые здания и падение БПЛА. На левом берегу столицы возникли перебои с электричеством и водоснабжением, объекты инфраструктуры переходят на автономное питание.

Враг ночью ударил по Запорожью: поврежден частный дом