Враг атакует Украину крылатыми ракетами: где сохраняется угроза
Киев • УНН
Утром 20 января враг атаковал Украину крылатыми ракетами. Первая ракета была зафиксирована в Черниговской области и направлялась в Киевскую область.
Враг утром во вторник, 20 января, атаковал Украину крылатыми ракетами (КР). Об этом сообщает УНН.
Подробности
В 3:50 Воздушные силы ВСУ (ВС) предупредили о вылете бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС с аэродрома Оленья.
Возможны пуски крылатых ракет воздушного базирования ближе к 6.00! В случае объявления тревоги соблюдайте правила безопасности. Воздушные силы в готовности к отражению удара противника!
Уже в 6:26 там сообщили о первой крылатой ракете в Черниговской области, которая держала курс на Киевскую область. Впоследствии стало известно о других воздушных целях:
- в Сумской области - курсом на Черниговскую область;
- Сумская область - КР на Дубовязовку;
- группа КР над Киевским водохранилищем в юго-западном направлении;
- Киевская область - КР на Фастов/Бышев;
- Черниговская область КР на Драбов;
- Полтавская область КР мимо Оржицы в южном направлении;
- Черкасская область - группа КР на Каменку.
Тем временем мониторинговые каналы сообщили, что в воздушном пространстве Украины находятся около 15 ракет, 7 из которых - в Киевской области.
По состоянию на 7:10 воздушная тревога продолжалась по всей Украине, кроме западных областей.
Напомним
В результате ночной атаки на Киев пострадал один человек, зафиксированы попадания в нежилые здания и падение БПЛА. На левом берегу столицы возникли перебои с электричеством и водоснабжением, объекты инфраструктуры переходят на автономное питание.
