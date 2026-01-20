$43.180.08
19 января, 18:36 • 13693 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 28430 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 25430 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 27301 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 25270 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 27989 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 17482 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 41397 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 39228 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 18881 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
Враг атакует Украину крылатыми ракетами: где сохраняется угроза

Киев • УНН

 • 1504 просмотра

Утром 20 января враг атаковал Украину крылатыми ракетами. Первая ракета была зафиксирована в Черниговской области и направлялась в Киевскую область.

Враг атакует Украину крылатыми ракетами: где сохраняется угроза

Враг утром во вторник, 20 января, атаковал Украину крылатыми ракетами (КР). Об этом сообщает УНН.

Подробности

В 3:50 Воздушные силы ВСУ (ВС) предупредили о вылете бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС с аэродрома Оленья.

Возможны пуски крылатых ракет воздушного базирования ближе к 6.00! В случае объявления тревоги соблюдайте правила безопасности. Воздушные силы в готовности к отражению удара противника!

- подчеркнули в ВС.

Уже в 6:26 там сообщили о первой крылатой ракете в Черниговской области, которая держала курс на Киевскую область. Впоследствии стало известно о других воздушных целях:

  • в Сумской области - курсом на Черниговскую область;
    • Сумская область - КР на Дубовязовку;
      • группа КР над Киевским водохранилищем в юго-западном направлении;
        • Киевская область - КР на Фастов/Бышев;
          • Черниговская область КР на Драбов;
            • Полтавская область КР мимо Оржицы в южном направлении;
              • Черкасская область - группа КР на Каменку.

                Тем временем мониторинговые каналы сообщили, что в воздушном пространстве Украины находятся около 15 ракет, 7 из которых - в Киевской области.

                По состоянию на 7:10 воздушная тревога продолжалась по всей Украине, кроме западных областей.

                Напомним

                В результате ночной атаки на Киев пострадал один человек, зафиксированы попадания в нежилые здания и падение БПЛА. На левом берегу столицы возникли перебои с электричеством и водоснабжением, объекты инфраструктуры переходят на автономное питание.

                Вадим Хлюдзинский

                Война в Украине