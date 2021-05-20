ВООЗ порадила уникати поїздок за кордон через COVID-19

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"Більшість з нас все ще сприйнятливі до вірусу і ще не вакциновані. Прямо зараз, перед обличчям загрози, що зберігається, і нової невизначеності, нам потрібно продовжувати проявляти обережність і переосмислити або уникати міжнародних поїздок. Вакцини можуть бути світлом в кінці тунелю, але це світло не повинне нас засліпити", - сказав Клюге.

Деталі

За словами голови європейського підрозділу ВООЗ, зафіксовано зниження захворюваності COVID-19 в Європі на 60% за останній місяць, і рух йде в правильному напрямку. "Але нам необхідно уважно стежити за вірусом, який забрав життя майже 1,2 мільйона осіб в цьому регіоні. Це еквівалентно населенню Брюсселя в Бельгії", - вказав при цьому Клюге.

За його словами, найближчими місяцями підвищення мобільності, фізичних взаємодій і зібрань людей може привести до збільшення кількості випадків передачі інфекції в Європі.

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Що стосується нового варіанту COVID-19, що викликає занепокоєння - B.1.617, вперше виявленого в Індії - то наразі він виявлений як мінімум в 26 країнах з 53 в Європейському регіоні ВООЗ, від Австрії до Греції, від Ізраїлю до Киргизстану.

"Більшість випадків пов'язана з міжнародними поїздками, але передача відбувається і в подальшому. Ми все ще вивчаємо новий варіант, але він здатний швидко поширюватися і витісняти лінію B.1.1.7, яка стала домінуючою лінією в Європі", - додав Клюге.

При цьому Клюге зазначив, що вакцини від COVID-19, за наявними у ВООЗ даними, працюють проти всіх відомих штамів.

Доповнення

У глобальному масштабі за тиждень по 18 травня кількість нових випадків захворювання і смертей через COVID-19 продовжувала знижуватися, хоча загальна кількість випадків обох залишалася високою: за тиждень було зареєстровано трохи більше ніж 4,8 мільйона нових випадків і майже 86 000 нових випадків смерті. Усі регіони повідомили про зниження кількості нових випадків минулого тижня, за винятком Західної частини Тихого океану, де кількість нових випадків була такою ж, як попереднього тижня.