ВООЗ зафіксувала зниження захворюванності на COVID-19 у Європі на 60% за останній місяць

Деталі

“Кількість випадків в Європі в тиждень знизилася з 1,7 млн в середині квітня до майже 685 тис. нових випадків на минулому тижні. Це зменшення на 60% за місяць”, — зазначив він.

Клюге пояснив, що минулого тижня захворюваність залишалася високою в восьми країнах регіону — понад 150 нових випадків на 100 тис. осіб. “Пандемія ще не завершена”, — пояснив він.

У ВООЗ вважають, що в найближчі місяці скасування обмежувальних заходів і підвищення мобільності людей може привести до збільшення кількості випадків передачі інфекції в Європі. “Якщо соціальні заходи будуть пом’якшені, як це в даний час робиться в більшості країн регіону, необхідно подвоїти зусилля з тестування та секвенування, ізоляції, відстеження контактів, карантину та вакцинації, щоб зберегти контроль і забезпечити збереження тенденцій до зниження”, — підкреслив Клюге.

Ситуація з вакцинацією

Тільки 23% жителів Європейського регіону отримали першу дозу вакцини від COVID-19, 11% імунізовані повністю, повідомив Клюге.

“Тільки 23% жителів регіону отримали першу дозу вакцини, а 11% завершили серію вакцинації”, — зазначив він. Клюге також пояснив, що нова мутація коронавірусу B.1.617, що вперше з’явилася в Індії, в даний час виявлена як мінімум в 26 країнах з 53 в Європейському регіоні. Більшість випадків пов’язана з міжнародними поїздками, але відбувається і подальша передача в європейських країнах. “Ми все ще вивчаємо новий варіант, але він здатний швидко поширюватися і витісняти (британський) штам B.1.1.7, який став домінуючим в Європі”, — сказав Клюге.

Глава бюро ВООЗ також повідомив, що в країнах Європи вакцинацію від COVID-19 пройшли 75% людей у віці старше 80 років. “Рівень вакцинації серед осіб старше 80 років в нашому регіоні зараз становить 75%. Пріоритет вакцинації людей похилого віку, в тому числі які знаходяться в установах тривалого догляду, приносить свої плоди. Вплив на громадське здоров’я очевидний”, — пояснив Клюге. За його словами, з середини квітня кількість нових випадків захворювання COVID-19 почала знижуватися у всіх вікових групах, але швидше за все показники зменшилися серед літніх. “Особи старше 80 років в даний час найменш представлені в статистиці нових випадків по всьому регіону, а найбільша їхня кількість була на початку 2021 року”, — зазначив Клюге.

Щотижнева захворюваність серед осіб старше 80 років в регіоні знизилася з 27,4 випадку на 10 тис. осіб в середині грудня 2020 року до 6,2 в першому тижні травня 2021 року. У тій же віковій групі за цей же період тижнева смертність знизилася з 4,6 на 10 тис. осіб до 0,9.

Раніше в ВООЗ повідомили, що найбагатші країни володіють 83% світового обсягу вакцин від COVID-19.