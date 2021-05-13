ВООЗ: найбагатші країни володіють 83% світового обсягу вакцин від COVID-19

Цитата

“Найбагатші країни отримали 83% вакцин. У той же час держави з середнім і низьким рівнем доходів отримали тільки 17%, незважаючи на те що саме в них проживає більше половини населення Землі”, — сказав він. Як підкреслив гендиректор, ВООЗ “робить все можливе, щоб вирішити проблему нерівності в рамках механізму COVAX і інших глобальних ініціатив”.

Деталі

За словами Гебрейесуса, світовій спільноті необхідно розширити співпрацю в боротьбі з пандемією “за участю різних партнерств і наукових груп”. “Є нереалізований науковий потенціал на глобальному рівні”, — констатував гендиректор, додавши, що це особливо стосується країн “глобального Півдня”.

У свою чергу головна наукова співробітниця організації Сум’я Свамінатан заявила у виступі на засіданні, що за минулі після першого наукового форуму ВООЗ рік і чотири місяці “отримано великий масив знань” і “відзначено великий науковий прогрес в плані з’ясування походження вірусу, епідеміологічної оцінки та визначення методів боротьби” з COVID-19. Разом з тим в рішенні цієї задачі не вдалося “забезпечити адекватний результат на рівні глобального співтовариства”. Для цього “в першу чергу потрібно рівноправність в тому, що стосується надання широкого доступу до важливих медичних препаратів”, констатувала Свамінатан.

Довідка

У дводенному форумі, організованому ВООЗ, беруть участь провідні вчені та представники ООН. Мета дискусій — сприяти прискоренню інноваційних досліджень в сфері боротьби з COVID-19 і надати підтримку найбільш перспективним з них. На порядку денному — низка тематичних наукових оглядів. З доповіддю на тему про роль досліджень в “розвитку більш здорового суспільства для вразливих груп населення” виступить верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет. Як зазначили в ВООЗ, підсумки дискусій стануть основою для розробки переглянутої дорожньої карти по боротьбі з пандемією на 2021 рік і наступні роки. Попередня дорожня карта з цієї проблеми була прийнята на науковому форумі ВООЗ в лютому минулого року.