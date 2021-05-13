ВОЗ: богатейшие страны обладают 83% мирового объема вакцин от COVID-19

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 54270 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 107936 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 120139 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 296202 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 172370 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 443531 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 332198 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 221684 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 248012 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256981 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
1м/с
69%
Популярные новости

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 40137 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 76655 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 61263 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 34041 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 29671 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 61926 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 77340 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 170917 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 296202 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 443531 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 4498 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 22917 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 31260 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 60754 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 83779 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

ВОЗ: богатейшие страны обладают 83% мирового объема вакцин от COVID-19

Киев • УНН

 • 14604 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Страны с низкими и средними доходами, в которых проживает более половины населения Земли, располагают только 17% вакцин от коронавируса, а богатейшие государства — 83%. Эти данные озвучил в четверг в Женеве на Глобальном форуме исследований и инноваций генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет УНН.

ВОЗ: богатейшие страны обладают 83% мирового объема вакцин от COVID-19

Цитата

“Самые богатые страны получили 83% вакцин. В то же время государства со средним и низким уровнем доходов получили только 17%, несмотря на то что именно в них проживает больше половины населения Земли”, — сказал он. Как подчеркнул гендиректор, ВОЗ “делает все возможное, чтобы решить проблему неравенства в рамках механизма COVAX и других глобальных инициатив”.

Детали

По словам Гебрейесуса, мировому сообществу необходимо расширить сотрудничество в борьбе с пандемией “при участии различных партнерств и научных групп”. “Имеется нереализованный научный потенциал на глобальном уровне”, — констатировал гендиректор, добавив, что это особенно касается стран “глобального Юга”.

В свою очередь главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан заявила в выступлении на заседании, что за прошедшие после первого научного форума ВОЗ год и четыре месяца “получен большой массив знаний” и “отмечен большой научный прогресс в плане выяснения происхождения вируса, эпидемиологической оценки и определения методов борьбы” с COVID-19. Вместе с тем в решении этой задачи не удалось “обеспечить адекватный результат на уровне глобального сообщества”. Для этого “в первую очередь требуется равноправие в том, что касается предоставления широкого доступа к важным медицинским препаратам”, констатировала Сваминатан.

Справка

В двухдневном форуме, организованном ВОЗ, принимают участие видные ученые и представители ООН. Цель дискуссий — способствовать ускорению инновационных исследований в сфере борьбы с COVID-19 и оказать поддержку наиболее перспективным из них. В повестке дня — ряд тематических научных обзоров. С докладом на тему о роли исследований в “развитии более здорового общества для уязвимых групп населения” выступит верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. Как отметили в ВОЗ, итоги дискуссий послужат основой для разработки пересмотренной дорожной карты по борьбе с пандемией на 2021 год и последующие годы. Предыдущая дорожная карта по этой проблеме была принята на научном форуме ВОЗ в феврале прошлого года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

COVID-19Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,269.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,797.70