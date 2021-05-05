ВООЗ каже про рекордний приріст нових випадків COVID-19 у світі два тижні поспіль

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"Другий тиждень поспіль кількість випадків COVID-19 в усьому світі залишається на найвищому рівні з початку пандемії: понад 5,7 мільйона нових випадків щотижня після зростання дев'ять тижнів поспіль. Кількість нових смертей продовжує зростати сьомий тиждень поспіль - більше ніж 93 000 смертей", - повідомили у ВООЗ.

Деталі

Як зазначається, у регіоні Південно-Східної Азії як і раніше відзначається помітне зростання як випадків захворювання, так і смертності.

"На Індію припадає понад 90% випадків захворювань і смертей в регіоні, а також 46% випадків захворювань і 25% випадків смертей у світі, зареєстрованих за останній тиждень", - вказали у ВООЗ.

Захворюваність в регіонах Європи, Східного Середземномор'я, Африки та Америки, як повідомляється, знизилася, у той час як показники в регіоні Західної частині Тихого океану можна було порівняти з попереднім тижнем.

Кількість смертей зменшилася в Європі, Африці і регіоні Західної частини Тихого океану, а невелике збільшення було зареєстровано в регіонах Америки і Східного Середземномор'я.

Найбільша кількість нових випадків була зареєстрована в Індії (2 597 285 нових випадків; зростання на 20%), Бразилії (421 933 нових випадки; зростання на 4%), Сполучених Штатах Америки (345 692 нових випадки; зниження на 15%), Туреччині (257 992 нових випадки; зниження на 32%) і Франції (163 666 нових випадків; зниження на 23%).

Нові варіанти COVID-19

З 27 квітня VOC 202012/01 (британський варіант) був виявлений ще у трьох країнах, варіант 501Y.V2 (південноафриканський варіант) - ще в десяти країнах, а варіант P.1 (бразильський варіант) - ще в трьох країнах. Станом на 4 травня в цілому 142 країни повідомили про VOC 202012/01, 97 країн про варіант 501Y.V2 і 56 країн про варіант P.1.

Ситуація в Україні

В Україні зафіксовано вже 2,09 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 4 травня, - майже 2,6 тисячі, що дещо більше, ніж днем раніше. Зниження кількості нових випадків за добу з 10 і більше тисяч спостерігається на тлі довгих великодніх вихідних, коли знизилася кількість тестувань.